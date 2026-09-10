Gala Montes revela la verdadera razón por la que salió de 'La Casa de los Famosos México'

Durante las primeras horas de este jueves 10 de septiembre, la actriz y cantante Gala Montes, hizo una publicación en redes sociales, donde por medio de sus historias de Instagram, habló sobre su salida de ‘La Casa de los Famosos México’, luego de estar solo 48 horas en la competencia.

En la comodidad de su casa, Gala Monte habló sobre los motivos de su salida de la cuarta temporada del reality, sorprendiendo a los fans, al asegurar que ella no tenía planes de salir de la competencia.

Noticia Destacada Gala Montes señala pago injusto en ‘Malinche’: “Me parece una falta de respeto”

Gala Monte habla de su salida de ‘La Casa de los Famosos México’

En su perfil oficial de Instagram, Gala Montes explotó y reveló los detalles de su salida del reality, luego de todos los rumores y especulaciones que han salido en las redes sociales.

“Yo me salí del confe porque me está bajando, me estaba bajando, entonces, se me estaba escurriendo la pu… sangre por la pierna y no me daban un pu… tampón o lo que fuera… abrí la pu… puerta y me salí de La Casa de los Famosos y les dije: ‘Jefaaa un tampon’, me regresé, ¿yo por qué me voy a querer salir si acababa de entrar?, yo no me quería salir, me sacaron”

Noticia Destacada Alfredo Adame sale en defensa de Gala Montes y cuestiona a LCDLFM: “No todo merece una cámara”

Según las palabras de la joven, ella se encontraba completamente rehabilitada, aunque también habló de la razón por la que se comió los paquetes de jamón durante su estancia.

“Yo estaba a toda madre, rehabilitada, sin fumar, pasándomela de huevos, boxeando, durmiendo mis horas, ¿6 paquetes de jamón Yahir?, no mam…, no desayuné, no comí, o sea, me comí 3 y me comí los panes que hizo Masad…”

Por Esto! en Whatsapp: sigue aquí nuestro canal