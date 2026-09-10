Océanos acumulan 100 días de calor récord y expertos alertan impactos en clima, pesca y turismo

Los océanos del planeta enlazaron este jueves 10 de septiembre de 2026 un periodo de 100 días consecutivos con temperaturas récord, una situación que especialistas atribuyen principalmente al cambio climático, con efectos adicionales derivados de El Niño.

Durante un encuentro virtual, científicos que monitorean la temperatura diaria de la superficie del mar analizaron la tendencia y advirtieron que el calentamiento oceánico tiene repercusiones en los ecosistemas marinos, la pesca, el turismo, la infraestructura natural y los sistemas climáticos.

Los especialistas señalaron que los océanos han absorbido 93 por ciento del exceso de calor atrapado en la Tierra, pero este papel regulador enfrenta mayores presiones conforme aumenta la temperatura global.

¿Por qué los océanos están alcanzando temperaturas récord?

El científico Zachary Labe, de Climate Central, explicó que el principal factor detrás del calentamiento actual es la tendencia de largo plazo asociada al cambio climático.

Los expertos añadieron que la quema de combustibles fósiles continúa elevando la temperatura del planeta y que los océanos absorben la mayor parte de ese calor.

En la última década, se han incorporado alrededor de 104 zettajulios de energía al océano, una cantidad que los especialistas compararon con la energía liberada por aproximadamente mil 700 millones de bombas atómicas.

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Además, señalaron que las olas de calor marinas son ahora 10 veces más intensas y duran tres veces más que antes. También estiman que la mitad de los episodios registrados desde 2000 no habrían ocurrido sin el calentamiento global.

El Niño agrava el calentamiento del mar

Los especialistas precisaron que El Niño contribuye a elevar todavía más las temperaturas, pero descartaron que sea la única explicación.

El Mediterráneo, Europa occidental y el golfo de México figuran entre las regiones que han registrado condiciones particularmente cálidas durante los últimos meses.

Estas anomalías preocupan por su relación con fenómenos meteorológicos como ciclones tropicales y huracanes, que pueden encontrar más energía disponible en aguas cálidas.

¿Qué consecuencias tiene el calentamiento de los océanos?

Entre los principales efectos se encuentra el aumento del blanqueamiento de corales, además del desplazamiento de especies y de los componentes de las cadenas alimentarias marinas.

Claire Bergen, investigadora de la Universidad de Maynooth, advirtió que incluso un incremento de un grado en la temperatura del mar puede generar cambios importantes en la vida marina.

Los episodios extremos también pueden provocar mortalidad masiva de corales, esponjas y macroalgas, además de impactos económicos en actividades como la pesca y el turismo.

GLOBAL WARMING IS ACCELERATING 1850-JUNE 2026

From Zachary Labe, Climate Change Indicators

Global warming rate has increased 80% in the past ten years (March 2026, Rahmstof, Foster).

https://ate-change-indicators/zacklabe.com/clim#climatechange #globalwarming pic.twitter.com/gNTKpurmRY — Peter D Carter (@PCarterClimate) August 18, 2026

América Latina enfrenta daños en pesca y costas

Los especialistas señalaron que América Latina y el Caribe también enfrentan efectos económicos asociados al calentamiento oceánico.

En Chile, la erosión costera podría representar pérdidas de hasta 60 millones de dólares anuales hacia finales de siglo para la industria turística.

En Perú, El Niño Costero provocó en mayo de 2026 una caída interanual de 73 por ciento en el sector pesquero, además de una reducción de 42 por ciento en la manufactura vinculada con actividades de pesca.

Los expertos insistieron en que reducir el uso de combustibles fósiles será clave para limitar el calentamiento adicional y proteger ecosistemas, producción de alimentos y actividades económicas dependientes del océano.

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