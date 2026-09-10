Incendio en buque de carga en China deja 25 muertos y cinco heridos

Un incendio en un buque de carga que se encontraba en reparación en el puerto de Qingdao, China, dejó al menos 25 personas muertas y cinco heridas, de acuerdo con información difundida por medios estatales chinos.

El siniestro ocurrió este jueves en los astilleros Beihai Shipbuilding Co, uno de los complejos dedicados a la construcción y reparación naval en esa ciudad portuaria del noreste de China.

La agencia Xinhua identificó a la embarcación como el Ocean Melody, un buque que navega bajo bandera de Liberia. A bordo se encontraban 42 personas al momento del incendio.

¿Qué pasó con el buque Ocean Melody en Qingdao?

El incendio comenzó alrededor de las 11:00 horas locales y fue controlado aproximadamente a las 14:30 horas.

Según el reporte oficial, 12 personas fueron evacuadas con vida, mientras que otras cinco resultaron heridas y fueron trasladadas a hospitales. Su condición fue reportada como estable.

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Las autoridades confirmaron posteriormente la muerte de 25 personas.

Videos difundidos en redes sociales mostraron a trabajadores del barco intentando combatir las llamas mientras se desarrollaban las labores de emergencia.

Xi Jinping ordena reforzar rescate y seguridad

El presidente de China, Xi Jinping, pidió acelerar las acciones de rescate y atención relacionadas con el accidente, además de reforzar las medidas para evitar nuevos incidentes de gran magnitud.

El primer ministro Li Qiang también instruyó a los equipos de emergencia a localizar y rescatar a las personas que pudieran permanecer atrapadas.

Hasta el momento, las autoridades no han informado cuál fue la causa del incendio.

20 people are dead and 5 remain missing after a foreign-flagged cargo ship caught fire during repairs at Qingdao Beihai Shipbuilding in China on Sept 10. Of the 42 people aboard, 12 evacuated safely and 5 were hospitalized with injuries. All 5 are in stable condition. https://t.co/yWjNTSW59X pic.twitter.com/FNTpETFvuv — Shanghai Daily (@shanghaidaily) September 10, 2026

Buque estaba en reparación al momento del incendio

El Ocean Melody se encontraba atracado en las instalaciones de Beihai Shipbuilding para trabajos de reparación.

La empresa forma parte de la Corporación Estatal de Construcción Naval de China y desarrolla actividades relacionadas con construcción y mantenimiento de embarcaciones.

Las investigaciones deberán determinar qué originó el fuego y si existieron fallas en los protocolos de seguridad durante los trabajos de reparación.

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