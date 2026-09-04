¡Lucero y Mijares darán concierto gratis en Cancún! Esta es la fecha y horarios

Cancún ya se prepara para celebrar el Grito de Independencia y este año habrá música en vivo con la presentación de Lucero y Mijares.

El concierto será el martes 15 de septiembre en el Palacio Municipal de Cancún, como parte de los festejos por las fiestas patrias.

La presentación está programada para las 23:35 horas y será de entrada libre, por lo que los cancunenses podrán acudir con sus familias para disfrutar del espectáculo.

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¿Cuándo y dónde será el concierto de Lucero y Mijares?

La cita será el 15 de septiembre en el Palacio Municipal de Cancún. El concierto de Lucero y Mijares comenzará a las 23:35 horas.

El evento será gratuito y formará parte de las actividades preparadas para celebrar una noche mexicana en Cancún.

Lucero y Mijares serán el cierre musical

La presentación de ambos artistas será uno de los momentos principales de la celebración del Grito de Independencia en Cancún.

La invitación es para que las familias se sumen a los festejos del 15 de septiembre y disfruten del concierto de manera gratuita.