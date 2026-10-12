Concierto gratis de Enjambre en el Zócalo: ¿cuándo es el Vitae Fest 2026?

os seguidores de Enjambre tendrán una oportunidad de escuchar en vivo a la banda sin pagar boleto y en uno de los escenarios más emblemáticos del país. La agrupación confirmó su participación en el Vitae Fest 2026, un evento musical que llegará al Zócalo de la Ciudad de México en noviembre.

El anuncio se realizó este lunes 12 de octubre a través de las redes sociales de la banda, que sumará esta presentación a su gira Daños Luz Tour 2026. La noticia emocionó a sus seguidores, pues podrán disfrutar de su música en un espectáculo de acceso gratuito en el Centro Histórico.

¿Cuándo será el concierto gratis de Enjambre en el Zócalo?

La presentación de Enjambre está programada para el domingo 8 de noviembre de 2026 en el Zócalo de la CDMX. De acuerdo con el anuncio difundido, el espectáculo comenzará a las 17:00 horas.

La entrada será gratuita, por lo que los asistentes no necesitarán comprar boletos para disfrutar de las presentaciones contempladas en el festival. Se recomienda mantenerse atentos a los canales oficiales para conocer posibles indicaciones sobre el acceso y la organización del evento.

¿Qué artistas estarán en el Vitae Fest 2026?

Además de Enjambre, el Vitae Fest 2026 contará con la participación de otros intérpretes, entre ellos Los Recoditos y Alexander Acha, quienes se sumarán a la oferta musical del encuentro en la capital.

La diversidad de propuestas busca reunir a públicos con distintos gustos musicales en un mismo espacio. La presentación de Enjambre destaca por su incorporación a una gira que ahora tendrá una fecha especial para sus seguidores en la Ciudad de México.

¿Cómo llegar al concierto de Enjambre en el Zócalo?

Para asistir al espectáculo, una alternativa es utilizar el transporte público, debido a la afluencia que suelen registrar los eventos masivos en el Centro Histórico. El Metro cuenta con estaciones cercanas al primer cuadro de la ciudad, aunque es importante revisar los avisos oficiales por posibles modificaciones en el servicio.

Al tratarse de un concierto gratuito en un espacio abierto, se recomienda llegar con anticipación y consultar las indicaciones de las autoridades capitalinas antes de salir de casa.

Con esta presentación, Enjambre se suma a la programación del Vitae Fest 2026, que llevará música en vivo al corazón de la capital. La cita será el 8 de noviembre, una oportunidad para disfrutar de la banda y de otros artistas sin costo de entrada.