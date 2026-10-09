Sheinbaum señala a Quintana Roo entre las entidades con mayores problemas de trata de personas

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, señaló que Quintana Roo es una de las entidades del país con mayores problemas relacionados con la trata de personas, particularmente de menores de edad.

Fue durante su conferencia matutina, que la presidente mencionó al estado durante su informe sobre las detenciones relacionadas con las redes de trata en Tlaxcala; afirmando la existencia de personas arrestadas por este motivo.

“Quintana Roo también, que es una de las entidades con mayores problemas relacionados con la trata y particularmente de niñas y niños”, declaró.

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Sheinbaum menciona a extranjeros entre los detenidos

La mandataria señaló que entre las personas detenidas por casos relacionados con redes de trata hay ciudadanos extranjeros; sin embargo, no precisó el número de cuántos han sido arrestados y de qué nacionalidades.

“Hay muchos detenidos; algunos son incluso ciudadanos extranjeros de los que han sido detenidos”, afirmó