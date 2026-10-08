Aclaran retiro de vuelos hacia Tulum; niegan inseguridad y poca rentabilidad

Durante la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum, se abordó sobre la situación actual del turismo en el destino de Tulum, Quintana Roo; además sobre el retiro de vuelos de aerolíneas.

El director general de Mexicana de Aviación, Leobardo Ávila Bojórquez y Ricardo Flores González, director general del Grupo Mundo Maya compartieron detalles sobre las decisiones de dichas empresas.

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En el caso de Aeroméxico, la suspensión de los vuelos será temporal, y se descartó por causas de supuesta inseguridad en el destino, sino debido a cuestiones comerciales.

El director general de Mexicana de Aviación, señaló que la aerolínea mantiene operaciones diarias hacia Tulum y registra una demanda constante y con tendencia positiva, por lo cual recordó el incremento de sus frecuencias para la temporada de invierno con los 24 vuelos adicionales.

"Nosotros seguimos atendiendo el mercado nacional que quiere visitar el Caribe Mexicano y ofrecerle una oferta turística con una infraestructura que le ofrece el propio Tulum, el propio estado de Quintana Roo y que en ese sentido Mexicana se suma a fortalecer esa conectividad nacional", dijo

Por su parte, Ricardo Flores González, indicó que, en el caso de Aeroméxico, la empresa informó que retiraría temporalmente sus vuelos debido al costo del combustible y a su estrategia de negocio.

Igualmente, señaló que Volaris mantiene otras operaciones hacia Tulum, aunque restringirá la ruta Guadalajara-Tulum.

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Temporada baja y regreso de vuelos internacionales

El director general del Grupo Mundo Maya, continuó explicando que actualmente Tulum atraviesa por una temporada baja, mientras que el periodo de mayor actividad turística comprende de noviembre a marzo.

El funcionario informó que Air Canada, WestJet y Air Transat retomarán sus operaciones hacia Tulum a partir del 24 de octubre. Y se reveló el regreso de rutas desde Canadá y Estados Unidos para esta temporada de invierno 2026-2027.

Igualmente se reveló que las aerolíneas Delta, United y American mantienen sus operaciones y proyectan un incremento de 93 por ciento en sus operaciones internacionales durante la próxima temporada alta, al pasar de 552 a mil 64 operaciones. Además, Air Canada, WestJet y Air Transat prevén más de 710 operaciones internacionales.

Mercado canadiense crece

Finalmente la presidenta Claudia Sheinbaum destacó el crecimiento del mercado canadiense hacia Tulum durante la temporada anterior, al señalar que entre enero y abril de 2026 se registraron 101 mil 959 pasajeros procedentes de Canadá.

Entre los principales mercados destacó Toronto, con un incremento de 14.8 por ciento; Montreal, con 5.3 por ciento, y Calgary, que registró un aumento de 103.2 por ciento en el flujo de pasajeros.