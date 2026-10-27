Hombres encapuchados bajan a una persona de una camioneta en Chetumal

Fernando Baeza

Chetumal, 27 de octubre. Un reporte de privación de la libertad movilizó esta tarde a corporaciones de seguridad de los tres niveles de gobierno en la colonia Ley Federal de Aguas, donde, de acuerdo con los primeros datos, un grupo de hombres encapuchados habría bajado por la fuerza a una persona de una camioneta blanca y se la habría llevado del lugar.

El hecho se registró en el cruce de la avenida Belice con la calle Isla Cancún. Según la información preliminar, los sujetos, que viajaban con el rostro cubierto, interceptaron al hombre y lo sacaron del vehículo, tras lo cual huyeron con rumbo desconocido.

Tras el aviso, elementos policiales acudieron al punto y localizaron abandonada una camioneta marca Chevrolet. Las autoridades acordonaron el perímetro para resguardar el área y preservar posibles indicios, mientras se activaba el código rojo, protocolo que moviliza de manera inmediata a las corporaciones para intentar ubicar a los responsables y a la persona señalada como víctima.

De manera extraoficial, se señaló que el hombre privado de la libertad sería o habría sido elemento de la Guardia Nacional. Paralelamente, autoridades de los tres niveles de gobierno mantienen un operativo en distintos puntos de la ciudad con el propósito de dar con el paradero de la víctima y de los presuntos responsables.

Se han desplegado patrullajes y se revisan accesos y vialidades, aunque no se ha informado de detenciones relacionadas con el caso.