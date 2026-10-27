FGE y fuerzas federales realizaron un operativo en la Supermanzana 308 de Cancún por secuestro y extorsión

Elementos de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado (FGE), con apoyo de efectivos del Ejército Mexicano, la Secretaría de Marina y la Guardia Nacional, realizaron un operativo de cateo en un domicilio ubicado en la delegación Alfredo V. Bonfil, en Cancún, como parte de las investigaciones por los delitos de secuestro y extorsión en agravio de una víctima cuya identidad se mantiene bajo reserva.

El despliegue de las autoridades se registró alrededor de las 18:00 horas en un inmueble localizado sobre la calle Sor Juana Inés de la Cruz, entre las calles CNC y Álvaro Obregón, en la Supermanzana 308 de dicha delegación.

De acuerdo con la información recabada, los agentes ministeriales llegaron al lugar para cumplimentar una orden de cateo autorizada por un juez de control, luego de que, como parte de las investigaciones, se reunieran datos de prueba que permitieron solicitar el mandamiento judicial correspondiente.

Durante la intervención, los elementos de las fuerzas federales se encargaron de mantener la vigilancia en los alrededores, con el objetivo de evitar el acercamiento de personas ajenas al procedimiento y garantizar las condiciones de seguridad para el personal que participaba en el cateo.

En tanto, los agentes de la Policía de Investigación ingresaron al domicilio para llevar a cabo la inspección correspondiente, con el apoyo de peritos de la Fiscalía General del Estado, quienes realizaron las diligencias necesarias para localizar, documentar y asegurar posibles indicios relacionados con la carpeta de investigación.

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Los objetos y evidencias que fueron localizados durante la revisión quedaron bajo resguardo de las autoridades ministeriales para su posterior análisis e incorporación a las indagatorias, a fin de determinar si guardan relación con los hechos que dieron origen a la intervención judicial.

Hasta el momento, la Fiscalía General del Estado no ha proporcionado información detallada sobre el caso ni ha precisado las circunstancias en las que se habrían cometido los delitos investigados. Tampoco se ha informado oficialmente sobre personas detenidas como resultado de este operativo.

De manera extraoficial, fuentes policiales señalaron que las diligencias se derivan de una denuncia presentada ante el Ministerio Público, a partir de la cual se iniciaron las investigaciones por los presuntos delitos de secuestro y extorsión. Posteriormente, los agentes habrían reunido los elementos necesarios para solicitar ante un juez de control la autorización para ingresar legalmente al inmueble.

La investigación busca establecer qué ocurrió en el caso denunciado y determinar si existen elementos que permitan identificar a las personas posiblemente involucradas, así como esclarecer las circunstancias de los hechos en agravio de la víctima.

Una vez concluidas las diligencias en el lugar, el domicilio quedó asegurado por las autoridades ministeriales, mientras continúan las investigaciones complementarias. Se espera que, conforme avancen las indagatorias, la Fiscalía pueda proporcionar información adicional sobre el objetivo del cateo y los posibles resultados obtenidos durante la intervención.