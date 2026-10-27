Arsenal cae en penales en Copa de la Liga inglesa ante el modesto Fleetwood Town

Arsenal, vigente campeón de la Premier League, sufrió este martes una de las derrotas más humillantes de su historia en la 4ª ronda de la Copa de la Liga inglesa ante el Fleetwood Town, club de cuarta división que le eliminó en penales 5-3 tras empate 1-1.

El brasileño Bruno Guimaraes fue el único en errar su lanzamiento desde los once metros. Y el defensa Conor Haughey convirtió el suyo para sentenciar y eliminar al subcampeón de la última Liga de Campeones de Europa.

Tras verse por detrás en el marcador después de un disparo cruzado de Aaron Loupalo-Bi (21'), los Gunners empataron gracias a Viktor Gyökeres (50') y luego terminaron con diez por la expulsión de la joven promesa de 16 años Max Dowman (85').

El Arsenal, colíder de la Premier League con 21 puntos, no ganará esta temporada una tercera Copa de la Liga (tras las de 1987 y 1993), pocos meses después de su derrota en la final contra el Manchester City.

El DT español Mikel Arteta pagó el precio por dar prioridad a la visita el domingo a Liverpool en la Premier, sacando a un once plagado de habituales suplentes.

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El Arsenal regresa a Londres sonrojado tras una derrota que figura entre los días más oscuros de su brillante historia.

En 2021, dirigido por Arsène Wenger, sufrió una sorprendente eliminación en la Copa de la Liga ante el Bradford, de cuarta categoría, también por penales.

El equipo de Arteta fue eliminado por el Southampton, de segunda categoría, en la FA Cup la temporada pasada y también cayó ante el Nottingham Forest, entonces en el Championship, en la misma competición en 2022.

Los aficionados de más edad recordarán la derrota del Arsenal en la final de la Copa de la Liga de 1969 ante el Swindon, de tercera categoría, y su eliminación en la FA Cup de 1992 ante el Wrexham, de cuarta categoría.