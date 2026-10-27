Suspenden pagos de predial y agua en 12 municipios de Campeche por riesgos de ciberseguridad; ¿hasta cuándo?

Los habitantes de 12 municipios de Campeche enfrentarán restricciones temporales para realizar pagos y trámites municipales por internet, luego de que el Gobierno del Estado anunciara la suspensión preventiva de diversas plataformas digitales del 27 de octubre al 2 de noviembre de 2026, debido a incidentes e intentos de vulneración de su infraestructura tecnológica.

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El Instituto de Información Estadística, Geográfica y Catastral del Estado de Campeche (INFOCAM), en coordinación con las autoridades estatales, informó que la medida busca proteger la información de los usuarios y evitar posibles afectaciones a los sistemas municipales. Entre los trámites afectados se encuentran el pago del impuesto predial, agua potable, recolección de basura y la emisión de licencias de funcionamiento, aunque las restricciones varían según el municipio.

¿Qué municipios de Campeche no podrán realizar pagos digitales de predial?

La suspensión de la plataforma para el pago del impuesto predial afecta a 12 municipios: Calakmul, Calkiní, Carmen, Candelaria, Champotón, Dzitbalché, Escárcega, Hecelchakán, Hopelchén, Palizada, Seybaplaya y Tenabo.

En estos municipios, los contribuyentes no podrán utilizar las plataformas digitales señaladas durante el periodo de suspensión. Sin embargo, el aviso oficial no especifica si las tesorerías municipales habilitarán pagos presenciales u otros mecanismos alternativos.

El aviso fue emitido por el Infocam tras detectar ataques e intentos de vulneración a la infraestructura tecnológica estatal. / Especial

¿Dónde se suspenden los pagos digitales de agua y basura?

Para el pago de agua potable, la suspensión aplica en Champotón, Dzitbalché, Escárcega y Tenabo.

En el caso de Champotón, también quedarán temporalmente suspendidas las plataformas destinadas al pago de recolección de basura y a la emisión de licencias de funcionamiento.

Las autoridades aclararon que la medida no significa que se interrumpirá el suministro de agua potable ni la recolección de basura. Únicamente se suspende el funcionamiento de las plataformas digitales mencionadas.

¿Por qué suspendieron las plataformas municipales en Campeche?

INFOCAM explicó que la decisión responde a incidentes e intentos de vulneración de su infraestructura tecnológica, así como a la identificación de vulnerabilidades críticas relacionadas con PHP, tecnología utilizada para desarrollar plataformas y servicios digitales.

De acuerdo con la información difundida por las autoridades, la alerta técnica presenta una severidad de 9.2 sobre 10 en el sistema internacional CVSS 4.0, por lo que se determinó detener temporalmente las plataformas como medida de prevención.

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El organismo señaló que la suspensión tiene como finalidad reducir riesgos de seguridad y proteger la información administrada por los sistemas municipales. El comunicado no confirma que se haya producido un robo de datos personales.

¿Cuándo volverán a funcionar las plataformas?

La suspensión está programada del martes 27 de octubre al lunes 2 de noviembre de 2026. No obstante, el aviso no precisa una hora de restablecimiento ni confirma si las plataformas estarán disponibles desde el inicio del 3 de noviembre.

Por ello, se recomienda a los contribuyentes mantenerse atentos a los comunicados oficiales de INFOCAM y de sus respectivos ayuntamientos para conocer cuándo podrán reanudar sus trámites digitales y si se habilitarán alternativas de pago durante este periodo.

JGH