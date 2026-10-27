Quintana Roo se prepara para un invierno con hasta 22 frentes fríos y mínimas de 8 grados

(Fernando Baeza)

Chetumal, 27 de octubre. Los termómetros de Quintana Roo podrían marcar entre 8 y 10 grados centígrados en los meses que vienen, según advirtió la Coordinación Estatal de Protección Civil (Coeproc), que ya prevé un invierno activo en la entidad por la llegada de sistemas frontales desde el norte del continente.

El dato de fondo lo aporta el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), que estima 56 frentes fríos en todo el país durante la temporada 2026-2027.

De ese total, entre 18 y 22 avanzarían lo suficiente para alcanzar la Península de Yucatán, y es en esa franja donde el estado recibiría sus efectos en forma de lluvias y baja en la temperatura. Gustavo Adán García, jefe de Meteorología de la Coeproc, explicó que no todos los frentes se sentirán igual.

Su impacto, indicó, depende de la masa de aire ártico que los impulse, y corresponde al SMN identificar de qué tipo es cada una para anticipar si habrá descensos bruscos.

En otras palabras, la cifra total de sistemas frontales no basta por sí sola para medir cuánto frío llegará a la región. Cuestionado sobre si se repetirá el clima gélido del invierno y la primavera pasados, el funcionario no descartó un escenario parecido, aunque también contempló que sea menos severo, según se comporten las masas de aire.

Añadió que los episodios de frío podrían presentarse en fechas distintas a las del ciclo anterior, por lo que no necesariamente coincidirán con el calendario del año pasado.