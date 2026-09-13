Denuncian intento de privación de la libertad de una mujer en la zona sur de Cozumel

Una mujer denunció un presunto intento de privación de la libertad ocurrido cuando se dirigía a su centro de trabajo a bordo de una motocicleta, en la zona sur de Cozumel, donde, según su declaración, dos hombres que viajaban en una camioneta la interceptaron y la amenazaron con armas de fuego para obligarla a subir al vehículo, la víctima consiguió escapar y posteriormente solicitó ayuda en las inmediaciones de un establecimiento comercial.

De acuerdo con la información recabada, los hechos habrían ocurrido durante la tarde del domingo sobre la avenida Claudio Canto, a la altura de la Base 2 de la Estación de Bomberos, cuando la mujer circulaba en motocicleta.

Los individuos descendieron de una camioneta cuyo color fue descrito entre naranja y rojo y se aproximaron a ella. La mujer señaló que ambos portaban armas de fuego y que presuntamente se identificaron como elementos de la Policía de Investigación.

La víctima habría forcejeado con los sujetos y consiguió evitar que la subieran a la camioneta. Después escapó a bordo de su motocicleta y se dirigió hacia las inmediaciones de una tienda cercana, donde solicitó ayuda a trabajadores del establecimiento.

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Tras recibir el reporte, elementos de la Policía Estatal Preventiva, a bordo de la unidad 12305, así como agentes municipales, acudieron al lugar para tomar conocimiento de lo ocurrido y brindar atención a la afectada.

Posteriormente, la mujer fue trasladada ante la autoridad ministerial para presentar la denuncia correspondiente y proporcionar información sobre los individuos, el vehículo y las circunstancias en las que ocurrieron los hechos.

Hasta el momento, no se ha informado públicamente sobre personas detenidas ni se ha confirmado la identidad de los presuntos agresores.