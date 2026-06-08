Trabajadores de CAPA en Chetumal realizan paro de labores por bajos salarios

Al menos 200 trabajadores de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) en Chetumal iniciaron un paro de labores como medida de presión ante la reducción salarial acumulada en los últimos años y la ausencia de respuestas concretas a su pliego petitorio entregado hace aproximadamente un año.

Liborio de Jesús Cruz Rivera, secretario general del sindicato, explicó que la última reunión con el director de la paraestatal, Hugo Federico Garza Sáenz, ocurrió en enero, y desde entonces solo han recibido la indicación de que el tema “está en revisión”.

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“Actualmente existe poca diferencia salarial entre los trabajadores y un empleado de base percibe alrededor de 4 mil 700 pesos, cantidad inferior a la que recibían hace algunos años”, detalló Cruz Rivera.

Los trabajadores operativos, quienes diariamente realizan labores de mantenimiento, reparación de fugas y atención de reportes ciudadanos, han señalado que desde hace siete años no han recibido incrementos salariales significativos, más allá de los ajustes al salario mínimo federal.

“Nosotros no hacemos la función administrativa; somos operativos. La gente nos ve todo el tiempo en la calle trabajando, entonces el salario del trabajador debe ser diferente”, manifestó el dirigente sindical.

Además de la demanda de retabulación salarial, los empleados piden mejoras en prestaciones y equipo de trabajo. Cruz Rivera indicó que una vez al año reciben cuatro pantalones, cuatro playeras y equipo básico de protección, pero consideran insuficiente este apoyo.

Durante el paro, el oficial mayor Adrián Díaz Villanueva sostuvo una llamada con los trabajadores y se comprometió a atenderlos en la tarde junto con el director de la CAPA.

Alrededor de 180 trabajadores sindicalizados se encuentran involucrados en esta acción, la cual podría afectar la atención de reportes y el mantenimiento preventivo en la capital.

Vecinos de colonias como Centenario, Progreso y Forjadores expresaron su preocupación. “Esperamos que se resuelva rápido porque el agua es indispensable. Ya hemos tenido problemas con fugas y bajos presión en esta temporada”, comentó doña María Elena López, residente de la colonia Centenario.

Otro habitante, don Roberto Canché, agregó: “Los trabajadores siempre están en la calle atendiendo. Es justo que los escuchen, pero también necesitamos que no se interrumpa el servicio”.

En grupos de Facebook de Chetumal, usuarios han compartido opiniones sobre la importancia del diálogo entre las partes para evitar afectaciones mayores a la población.

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La CAPA es la responsable del abastecimiento de agua potable y alcantarillado en los 11 municipios de Quintana Roo. En Chetumal, cualquier interrupción en las labores operativas impacta directamente en miles de hogares y comercios.

Hasta el momento, las autoridades laborales y la propia paraestatal mantienen mesas de diálogo para buscar una solución que permita restablecer las actividades normales.

Los trabajadores han pedido también ser escuchados por la gobernadora Mara Lezama Espinosa, señalando que hasta ahora no han tenido un acercamiento directo con el Ejecutivo estatal.

La situación mantiene en alerta a la ciudadanía, que depende del servicio para sus actividades diarias, especialmente en una región donde el crecimiento urbano y las altas temperaturas incrementan la demanda de agua.