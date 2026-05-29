Trabajadores del sector pecuario en Quintana Roo se van a paro por adeudos salariales

Trabajadores del Comité de Fomento y Protección Pecuaria de Quintana Roo suspendieron labores y realizaron una manifestación para exigir el pago de cinco meses de salario, parte del aguinaldo y recursos destinados a la operación de programas institucionales.

Los inconformes advirtieron que, si antes del próximo lunes no se cubre el adeudo superior a 10 millones 609 mil pesos, tomarán las instalaciones de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) en la capital del Estado.

Con pancartas en mano, los empleados solicitaron y reprocharon la intervención de la gobernadora Mara Lezama Espinosa y de la secretaria de Gobierno, Cristina Torres, pese a que el organismo opera con presupuesto federal.

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El Comité Estatal de Fomento y Protección Pecuaria de Quintana Roo es responsable de ejecutar campañas de salud animal, sanidad e inocuidad, además de proteger al hato ganadero de enfermedades como rabia y gusano barrenador.

Dicho organismo trabaja de manera coordinada con el Gobierno Federal en brigadas de prevención, supervisión y aplicación de tratamientos antiparasitarios, así como en acciones relacionadas con buenas prácticas pecuarias.

Los trabajadores señalaron que continúan sin recibir sus salarios y reiteraron que entre las medidas de presión contemplan la toma de oficinas de la Sader a partir del lunes.

Indicaron que el miércoles pasado se transfirieron 650 mil pesos del total adeudado; sin embargo, afirmaron que la cantidad resulta insuficiente para cubrir pagos pendientes correspondientes a cinco meses de sueldo, parte del aguinaldo del 2025 y gastos de operativos de campo.

El personal comentó que, pese a no recibir su dinero en lo que va del año, continuaron con labores administrativas y operativas en comunidades / Especial

El presidente del Comité de Fomento y Protección Pecuaria de Quintana Roo, Sergio Crisanto, confirmó la recepción de esos recursos, aunque reconoció que no alcanzan para solventar los compromisos financieros.

“Solo de nómina se adeuda un millón 100 mil pesos por los primeros cinco meses del año”, explicó.

Añadió que, pese a no haber recibido pagos en lo que va del año, el personal continuó realizando labores administrativas y operativos en comunidades rurales.

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La suspensión de actividades afecta campañas contra enfermedades del ganado, entre ellas brucelosis, tuberculosis y gusano barrenador.

También se frenan acciones para combatir la varroa y el pequeño escarabajo de la colmena, situación que pone en riesgo más de 160 mil cabezas de ganado bovino y 42 mil colmenas en Quintana Roo.

Los manifestantes señalaron que la falta de recursos también dificulta la adquisición de insumos, combustible y material necesario para los recorridos de inspección en ranchos y apiarios, lo que advirtieron que los programas sanitarios podrían detenerse por completo.