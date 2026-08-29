Voraz incendio arrasa con 20 vehículos de un deshuesadero en Isla Mujeres; ¿qué originó el fuego?

Un incendio de gran magnitud consumió alrededor de 20 vehículos, entre automóviles y camionetas, que se encontraban en un deshuesadero ubicado en las inmediaciones de la carretera Ramal Norte, en la zona continental del vecino municipio.

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El siniestro se registró cuando brigadas de emergencia de Cancún recibieron el reporte sobre un incendio en un predio utilizado como deshuesadero, por lo que de inmediato se movilizaron unidades para verificar la situación y brindar apoyo a las autoridades locales.

Al llegar al sitio, los cuerpos de emergencia se encontraron con un escenario complicado, debido a que las llamas se habían extendido entre varios de los vehículos almacenados en el lugar, generando una intensa columna de humo que podía observarse desde varios puntos de la zona.

Ante la magnitud del incendio, brigadas de emergencia de Cancún e Isla Mujeres se sumaron a las labores para contener el fuego y evitar que las llamas alcanzaran otras áreas del predio o se extendieran hacia sitios cercanos.

Después de varios minutos de trabajo, los cuerpos de emergencia lograron controlar y sofocar el incendio. Sin embargo, el saldo preliminar fue de aproximadamente 20 vehículos completamente calcinados, entre autos y camionetas, que terminaron prácticamente reducidos a estructuras metálicas.

Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas ni víctimas que lamentar a consecuencia del incendio. No obstante, los daños materiales fueron considerables, debido a la cantidad de unidades que resultaron afectadas por las llamas.

Hasta el momento, se desconocen las causas que originaron el siniestro. De manera preliminar, trascendió la posibilidad de que el fuego pudiera haber sido provocado de manera intencional por personas desconocidas; sin embargo, esta versión no ha sido confirmada oficialmente.

Serán las autoridades correspondientes las encargadas de realizar las investigaciones y determinar cómo comenzó el incendio, así como establecer si existió alguna acción deliberada detrás del hecho.

El incidente generó la movilización de los cuerpos de emergencia de ambos municipios y puso nuevamente de manifiesto el riesgo que representan los incendios en predios donde se concentran vehículos y materiales susceptibles de arder con facilidad.