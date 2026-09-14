Rescatan a dos marineros tras encallar su yate en arrecife de Mahahual

Fueron dos marineros quienes naufragaron la jornada de ayer, luego de que el yate en el que navegaban quedara completamente atascado y varado a la altura del conocido "Quebrado" de Mahahual, obligando a una movilización de emergencia para ponerlos a salvo antes de que la marejada provocara una tragedia mayor.

La alerta se encendió cuando la embarcación tipo yate, bautizada como “Isla Caribe III” y registrada bajo la bandera de San Cristóbal y Nieves con matrícula SNK1005743, sufrió una falla mecánica o de navegación que la dejó inmóvil a una milla náutica al este del Muelle de Pescadores de la localidad costera. A bordo de la nave varada viajaban dos hombres que se vieron imposibilitados para maniobrar y regresar a tierra firme por sus propios medios.

El llamado de auxilio llegó hasta los cuerpos de rescate marítimo con base en Chetumal, lo que activó de inmediato el protocolo de emergencia para acudir al punto del percance. Al llegar a la zona del atascamiento, se desplegó un perímetro de seguridad para evitar que la corriente o el fuerte oleaje pusieran en riesgo la integridad del yate y de sus ocupantes.

Los náufragos fueron identificados como el capitán Louis Joliot Francois, de origen francés, y Benedikt Suykense Devos, de nacionalidad belga, ambos naturalizados mexicanos. Ante la imposibilidad de mover el yate de gran calado de la zona arrecifal o del banco de arena donde encalló, los tripulantes tuvieron que abandonar la nave principal y abordar una embarcación menor de auxilio para ser escoltados y desembarcar a salvo en el Muelle de Pescadores.

Tras tocar tierra firme, paramédicos y personal de auxilio valoraron a los dos tripulantes, confirmando que se encontraban completamente ilesos, sin lesiones ni síntomas de deshidratación, quedando únicamente en el susto del percance marítimo. Mientras tanto, las autoridades de la Capitanía de Puerto quedaron a cargo del caso para realizar las periciales correspondientes, evaluar los posibles daños al casco de la nave y coordinar los trabajos para desencallar el yate del área del "Quebrado".