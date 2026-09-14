¿Abrirán los bancos en Yucatán el 15 y 16 de septiembre de 2026? Esto dice la ABM

Con motivo de las fiestas patrias de septiembre, en Yucatán se llevarán a cabo diversas actividades para conmemorar un aniversario más del inicio de la Independencia de México. Estas fechas también implican cambios en las actividades laborales y de atención al público en distintos sectores.

El 15 y 16 de septiembre de 2026 corresponden a fechas importantes dentro del calendario de celebraciones patrias, por lo que algunas instituciones y establecimientos pueden modificar sus horarios habituales de servicio durante estos días.

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Para quienes tienen pendientes relacionados con depósitos, retiros, pagos, transferencias o algún otro trámite financiero, es importante considerar el calendario de operaciones bancarias y tomar previsiones para evitar contratiempos durante el periodo de celebración.

¿Abrirán los bancos en Yucatán el 15 y 16 de septiembre de 2026?

De acuerdo con el calendario de días feriados de la Asociación de Bancos de México (ABM), las sucursales bancarias tradicionales operarán con normalidad el martes 15 de septiembre de 2026.

En cambio, los bancos permanecerán cerrados el miércoles 16 de septiembre de 2026, debido al feriado oficial por el Día de la Independencia de México.

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Por ello, quienes necesiten realizar algún trámite directamente en sucursal deberán considerar que el martes 15 será día de operaciones normales, mientras que el miércoles 16 no habrá atención en las sucursales bancarias tradicionales.

¿Qué servicios bancarios estarán disponibles el 16 de septiembre?

Aunque las sucursales permanecerán cerradas, algunos servicios bancarios continuarán disponibles durante el día festivo. Los cajeros automáticos, aplicaciones móviles y plataformas de banca digital podrán utilizarse de acuerdo con la disponibilidad de cada institución.

Las operaciones que se realizan mediante medios electrónicos pueden continuar funcionando, aunque es recomendable considerar los tiempos de procesamiento de cada transacción, especialmente si se trata de pagos o movimientos que requieren liquidación en días hábiles.

Por lo anterior, si se necesita acudir personalmente a una sucursal bancaria en Yucatán, lo recomendable es realizar el trámite el martes 15 de septiembre, antes del cierre de operaciones por el día festivo.

La información corresponde al calendario de días feriados publicado por la Asociación de Bancos de México para 2026.