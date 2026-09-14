Repunta el dengue en Campeche; ya suma 39 casos

El dengue gana terreno en Campeche. De acuerdo con la Secretaría de Salud (SSa) federal, la Entidad suma 39 casos confirmados, lo que representa un incremento de casi 86 por ciento respecto al mismo periodo de 2025, cuando se contabilizaban 21 casos. Con este comportamiento, el Estado está a punto de alcanzar los 46 contagios registrados durante todo el año pasado.

El dengue es una enfermedad viral transmitida por la picadura del mosquito Aedes aegypti. El virus se propaga cuando el mosquito se infecta al picar a una persona contagiada y lo transmite a otra. Entre las condiciones que favorecen su presencia destacan la acumulación de agua en recipientes y objetos, las lluvias, las altas temperaturas y la falta de eliminación de criaderos, donde puede reproducirse.

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Según el último reporte del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (Sinave), de los 39 casos confirmados en Campeche, 17 corresponden a Dengue No Grave (DNG), mientras que 21 son Dengue con Signos de Alarma (DCSA) y uno a Dengue Grave (DG). Los cuadros de mayor riesgo suman 22 personas afectadas.

Además, están bajo vigilancia 886 casos probables o sospechosos en la Entidad. En contraste, no se ha registrado ninguna defunción por dengue en Campeche durante 2026.

Por municipios, El Carmen concentra la mayor cantidad, con 20 casos, de los cuales 10 son DNG y 10 DCSA+DG; le sigue Campeche, con 10, seis DNG y cuatro DCSA+- DG; Champotón suma seis, todos DCSA+DG; Calakmul registra dos, ambos DCSA+DG; y Hecelchakán un caso, correspondiente a DNG.

En la Península de Yucatán se acumulan 337 casos confirmados y 5 mil 562 sospechosos. Quintana Roo ocupa el primer lugar con 265 confirmados, 2 mil 933 sospechosos y 2 defunciones. Campeche en segundo sitio, con 39 confirmados, 886 sospechosos y cero defunciones, mientras Yucatán registra 33 casos confirmados, mil 743 sospechosos y cero defunciones.

Las autoridades sanitarias mantienen el llamado a la población a no bajar la guardia y reforzar las medidas preventivas, particularmente en los hogares, donde la eliminación de criaderos resulta fundamental para frenar la reproducción del mosquito transmisor.

Se recomienda retirar, voltear o tapar recipientes que puedan acumular agua, mantener patios y azoteas libres de objetos que almacenen líquido y atender oportunamente cualquier síntoma compatible con dengue. La prevención cobra especial relevancia ante el incremento de casos, pues reducir los sitios donde se reproduce el mosquito también disminuye las posibilidades de transmisión del virus entre las personas