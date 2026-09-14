Ruta Tren Maya Conecta en Mérida iniciará este 15 de septiembre: conoce el recorrido y el costo

A partir de este martes 15 de septiembre, el Tren Maya implementará la ruta Conecta Mérida, la cual ofrecerá viajes desde el Centro Histórico hacia la Estación Teya.

El Tren Maya informó que esta será una alternativa de transporte que busca facilitar el traslado de pasajeros hacia la infraestructura ferroviaria y mejorar la conexión con la estación del tren.

La incorporación de esta ruta ampliaría las opciones disponibles para quienes necesitan trasladarse desde distintos puntos de Mérida hacia el Tren Maya.

El servicio Tren Maya Conecta fue presentado oficialmente en agosto de 2026 como un sistema de transporte intermodal para facilitar los recorridos entre las estaciones ferroviarias y otros puntos estratégicos.

Tren Maya: Ruta Conecta en Mérida

A través de la ruta Conecta del Tren Maya, se tendrán viajes hacia la Estación Teya, con diversos paraderos en la ciudad de Mérida.

Plaza Grande

Parque de Santiago

Parque Santa Ana

Paseo de Montejo

Estación Tren Maya en Teya

La tarifa de viajes tendrá un costo de $40.00 pesos por persona, facilitando las conexiones hacia la estación Teya desde la ciudad de Mérida