Terror en Hopelchén: Cancelan fiestas patrias en Bolonchén de Rejón por audio sobre presunta balacera

Luego de que la noche del domingo en la comunidad de Bolonchén de Rejón salieran a relucir audios de WhatsApp con supuesta advertencia a la población de que no saliera a los eventos relativos a los festejos patrios por el 216 Aniversario de la Independencia de México, porque habría una balacera, autoridades de esa población decidieron suspender todos los eventos programados entre lunes y miércoles para seguridad de las familias.

Como se recordará, en el último mes hubo generación de violencia en ese poblado. Una vivienda fue baleada con arma de fuego calibre 9 milímetros la madrugada del lunes 10 de agosto y esa misma madrugada apareció una manta con amenazas a personas con sus apodos por ser parte de distribución de narcóticos, la cual fue colgada cerca de las instalaciones del Colegio de Bachilleres.

Luego, el lunes 31 de agosto, apareció otra manta con amenazas a personas con apodos originarios de ese poblado, y también fue colgada cerca del Cobacam, en la salida de la carretera federal 261 Bolonchén de Rejón–Hopelchén.

Y el domingo 6 de septiembre, a plena luz del día, una persona del sexo masculino con iniciales J. F. Ch. C., apodado El Bugs, fue ejecutada la tarde de ese día en la calle principal de ese poblado por dos sujetos quienes iban a bordo de una motocicleta y también le dispararon con arma de fuego calibre 9 milímetros.

Esto último alarmó a la población que vivía por primera vez una situación de la violencia delictiva en esa comunidad. Desde ahí, mucha gente dejó de salir por las noches y el parque principal, que hasta las 8 de la noche principalmente los fines de semana se veía abarrotado, en los últimos días ese centro de esparcimiento lucía casi vacío.

Por todo lo antes vivido en ese poblado y tras la aparición de los audios la noche del domingo, el desfile que debió realizarse este lunes temprano se canceló debido a que los papás de niños de kínderes, primaria y secundaria decidieron que no participasen en el desfile alusivo.

En uno de los audios se dice que el edil Ricardo Chablé Canché ha sido amenazado para que entregue a una persona cuyo apodo salió a relucir en las mantas donde hubo amenazas para algunas personas de la población y cuyos apodos estaban advertidos en esos mensajes.

Y ante el temor o psicosis que corrió en la población, las autoridades de la comunidad de Bolonchén de Rejón, cabecera de la Junta Municipal con el mismo nombre, decidieron mejor cancelar todos los eventos alusivos a las fiestas patrias, incluyendo kermés, festival, el protocolo del Grito de Independencia, quema de pirotecnia y baile popular que estaban programados para este martes 15 de septiembre a partir de las 6 de la tarde.

En la mañana de este lunes poca gente salió a las calles, al parque y en el centro del poblado, y al parecer en la población se generó un miedo al respecto.

Por otra parte, Roberto Carlos España Chan, comandante de la policía municipal, señaló que antes de la cancelación de todos los eventos le expresó a las autoridades del poblado que la seguridad a partir de este lunes sería reforzada en la comunidad; sin embargo, tras la suspensión de los mismos, la seguridad se mantendrá ahí.