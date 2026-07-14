Ocho señales marítimas siguen sin instalarse tras 16 años en Bahía de Mujeres

La Secretaría de Marina debe instalar las ocho señales náuticas recomendadas por el Gobierno municipal, a través del Programa de Desarrollo Urbano (PDU) en el 2010. Sin embargo, esa medida sigue pendiente y, durante ese periodo, se han registrado una docena de incidentes, reconoció personal de las Capitanías de Puerto Juárez e Isla Mujeres.

En esta temporada vacacional, más de 600 embarcaciones de recreo y pesqueras se movilizarán en la bahía de Isla Mujeres. Ante ello, las autoridades recomendaron extremar precauciones al aproximarse al destino, donde se han registrado diversos percances en los últimos 10 años, debido a la falta de una adecuada señalización marítima.

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“Ya tiene conocimiento el alto mando de la Quinta Región Naval de la necesidad de contar con esos señalamientos, tanto en la costa occidental como en la oriental de la isla, además de la entrada y el interior de la laguna Makax, para garantizar la navegación de todas las embarcaciones de recreo. Sin embargo, nosotros no tenemos una respuesta sobre cuándo se actuará en consecuencia”, dijo un funcionario de nivel operativo.

De acuerdo con el PDU, la isla requiere ocho señalamientos marítimos: uno a la altura del parque Garrafón, otro frente a Playa Lancheros y un tercero en La Carbonera. En la zona oriental se contemplan uno a la altura de la colonia La Guadalupana, otro cerca del cárcamo de rebombeo de la Salina Chica y uno más junto al cárcamo de agua potable ubicado frente al Poder Judicial.

Autoridades solicitaron precaución a tripulantes de más de 600 embarcaciones de recreo. / Ovidio López

En todos esos puntos se han registrado percances. Entre los más recientes destacan dos yates que encallaron frente al Garrafón y La Guadalupana, el 20 de noviembre del 2022 y el 1 de agosto del 2023, respectivamente. El primero ocurrió por un error humano y el segundo fue una falla mecánica; este último terminó con pérdida total de la embarcación extranjera que procedía de Florida, según archivos oficiales.

También se han presentado incidentes en el acceso a la laguna Makax. El más reciente ocurrió en el 2024, cuando un navío extranjero con destino a Centroamérica impactó el muelle de la cooperativa pesquera “Patria y Progreso”, causando daños de consideración a la infraestructura. El gremio enfrentó un largo proceso para lograr el reconocimiento de las pérdidas.

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Asimismo, se registraron dos colisiones entre embarcaciones de recreo y ferris de pasajeros a la altura de la terminal marítima de la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo, durante el 2024 y el 2025. A ello se suman otros percances que involucraron a lancheros por falta de precaución, con un saldo de tres personas fallecidas entre el 2021 y el 2024.

Ante estos antecedentes se recomendó a los tripulantes extremar precauciones al dirigirse hacia la isla, donde se espera la llegada de más de un millón de visitantes durante los 45 días del periodo vacacional.