Humberto Lara busca repetir en Isla Mujeres bajo Morena pese a señalamientos

El regidor Humberto Lara vuelve a buscar la presidencia municipal de Isla Mujeres, esta vez bajo las siglas de Morena y tras haber militado en casi todas las fuerzas políticas. La última ocasión llegó al Cabildo abanderado por el PRD, en medio de acusaciones de fraude por la venta de predios en la Zona Continental.

En enero de 2024, el fiscal general de Quintana Roo, Raciel López Salazar, confirmó la existencia de 10 carpetas de investigación contra el político —alias «El Indio Blanco»—, aunque justificó que las querellas permanecieron rezagadas durante la gestión anterior de la Fiscalía.

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Ante esto, los ciudadanos Manuel Ordaz, Enrique Balam y Jorge Chan solicitaron al fiscal transparentar el estatus de dichas indagatorias «a fin de saber qué tipo de político quiere continuar en la ubre». Ordaz exigió un documento público que explique bajo qué criterios se le permitió competir en la contienda pasada, cuando meses antes la autoridad se había comprometido a atender a los afectados por el despojo de terrenos.

Asimismo, los denunciantes señalaron que el regidor abandonó causas prioritarias como el deficiente transporte urbano, los abusivos cobros de Aguakan y el abandono al campo y la pesca. «Prefirió venderse al grupo político en el poder», acusó Ordaz, al tiempo que criticó su falta de interés en las demandas comunitarias.

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Por su parte, Enrique Balam consideró negativo el balance de sus dos años de gestión: «No solo dejó de atender a la ciudadanía, sino que avaló con su silencio irregularidades como el "perdón" al exalcalde Juan Carrillo, acusado por la alcaldesa Atenea Gómez de un desfalco por 250 millones de pesos. Prometieron recuperar ese dinero para obra pública, pero no hubo avances y Humberto Lara jamás fijó una postura».

Finalmente, Jorge Chan exhortó a la dirigencia de Morena a no admitir a un perfil que ha pasado por el PRI y Movimiento Ciudadano, calificando su actuar de oportunista. Cuestionó también el origen de los recursos que el regidor dice haber donado para un parque en Francisco May: «Ese dinero no salió de su bolsillo, sino de los acuerdos económicos con el grupo en el poder para aprobar todo en las sesiones de Cabildo», concluyó.