Yucatán fortalece la recaudación del predial en Izamal y Progreso para obtener más recursos

El gobernador Joaquín Díaz Mena encabezó la firma de los convenios de colaboración administrativa en materia de impuesto predial entre el Gobierno del Estado y los ayuntamientos de Izamal y Progreso, una estrategia que permitirá a ambos municipios contar con más recursos para realizar obras, mejorar los servicios públicos y ofrecer a la ciudadanía opciones de pago más ágiles, modernas y accesibles.

Con la adhesión de ambos municipios a la Estrategia Estatal para el Fortalecimiento de las Haciendas Municipales, los ayuntamientos podrán aprovechar los sistemas, las oficinas recaudadoras, los medios electrónicos de pago, la experiencia jurídica y la capacidad operativa de la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán (AAFY), lo que facilitará el cumplimiento de las contribuciones y fortalecerá los ingresos municipales sin afectar la autonomía de los gobiernos locales.

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Durante el evento, el Gobernador destacó que cuando un municipio recauda mejor, puede responder con mayor eficacia a las necesidades de la población.

Díaz Mena explicó que la firma de estos convenios también permitirá a los municipios acceder al 30% del componente de crecimiento del Fondo de Fomento Municipal, lo que representa mayores recursos federales para continuar impulsando obras y acciones en beneficio de la población.

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Asimismo, destacó que el Gobierno del Renacimiento Maya mantiene una política de fortalecimiento municipal basada en la coordinación institucional, el uso eficiente de los recursos públicos y la transparencia, al tiempo que recordó que recientemente la Secretaría de Hacienda y Crédito Público reconoció a Yucatán como el primer lugar nacional en desempeño del Presupuesto basado en Resultados y Sistema de Evaluación del Desempeño.