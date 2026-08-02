Rosalía pide disculpas en pleno concierto en Argentina tras sus comentarios.

Durante su primer concierto en Buenos Aires, Rosalía hizo una pausa sobre el escenario para abordar directamente la controversia que en los días previos había encendido las redes sociales en Argentina. Visiblemente emocionada, la artista pidió disculpas públicas por su polémico mensaje compartido tras la final de la reciente Copa del Mundo.

La española que se presentó en el Movistar Arena por su gira Lux Tour, decidió pausar momentáneamente su show para pedir disculpas a los miles de asistentes que se presentaron a su primer concierto en el país. Esto después de haber generado una fuerte polémica por una publicación que compartió en sus redes.

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¿Por qué comenzó la polémica entre Argentina y Rosalía?

Todo comenzó a finales de julio, cuando la artista compartió un video grabado por la creadora de contenido Mia Khalifa. En la publicación se celebraba la victoria de España sobre la selección argentina utilizando de fondo el tema La Perla, acompañado por la frase "Así suena la vida ahora que las perlas fueron derrotadas”.

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Este mensaje fue mal recibido por la comunidad argentina pues muchos lo interpretaron como una burla directa hacia la afición albiceleste. La comunidad sudamericana reaccionó llamando a un boicot para los shows de Rosalía en Argentina y pidiendo que nadie se presentará, fue en este momento que la artista pidió disculpas.

¿Cómo fueron las disculpas de Rosalía para Argentina?

Frente al público porteño, Rosalía detuvo su primer show a los pocos minutos de haber comenzado para aclarar lo sucedido: "Madre mía, qué lío el otro día. Yo, scroleando, sin mirármelo mucho y rápido, le doy un repost ahí. Tremenda cagada. Nunca fue mi intención, la verdad. Me sentó fatal lo ocurrido".

ROSALÍA apologized once again to the Argentine audience and everyone who attended her show tonight at Movistar Arena:



“My God, what a mess that day was. I was just curious, without looking into it too much, and I quickly reposted it… and it was a huge mistake. It was never my… pic.twitter.com/kSFAXhoyEv — ROSALÍA UPDATE (@updaterosalia) August 2, 2026

La intérprete explicó que únicamente compartió el metraje porque estaba sonando una de sus canciones y no prestó atención al texto ni contexto. Para finalizar, la artista dedicó unas palabras de agradecimiento a la audiencia local, recordando que su primera actuación en suelo argentino en 2019 fue determinante para el despegue de su carrera internacional.

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