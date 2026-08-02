Victoria Ruffo rompe el silencio y habla sobre rumores de separación de José Eduardo Derbez y Paola Dalay

La actriz Victoria Ruffo rompió el silencio tras las especulaciones que señalan una supuesta separación entre su hijo, José Eduardo Derbez, y la creadora de contenido Paola Dalay. Ruffo compartió su opinión sobre este tema y dejó en claro que no da por sentado nada hasta que haya confirmación oficial.

Fue durante un encuentro con los medios que la primera actriz habló sobre este tema ante los cuestionamientos sobre su opinión o alguna información relacionada con la supuesta separación de su hijo y su esposa. En este espacio, la madre de José Eduardo dio su opinión al respecto.

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¿Qué dijo Victoria Ruffo sobre los rumores de separación de su hijo y esposa?

Durante un encuentro con los medios de comunicación, la protagonista de telenovelas comentó que había escuchado los rumores, sin embargo, dejó en claro que no dará por hecha ninguna ruptura mientras no exista una confirmación oficial directa por parte de su hijo, José Eduardo Derbez.

"Yo también he oído esas noticias, pero les voy a decir una cosa: mientras mi hijo no me diga nada a mí, yo no estoy enterada de nada." comentó Victoria Ruffo a los medios de comunicación ante los cuestionamientos sobre los rumores de la ruptura de su hijo y su esposa.

Aunado a esto, la actriz enfatizó su política de no intervenir en la vida privada ni en las relaciones amorosas de sus hijos y afirmó tajantemente: "A mí no me gusta meterme en lo que no me importa", señalando que José Eduardo ya es un adulto capaz de tomar sus decisiones.

También explicó que siempre ha buscado aconsejarlo para ser un buen padre, hijo y pareja, sin embargo, prefiere no abrumarlo con preguntas sobre su vida personal. Junto con esto; Ruffo destacó que percibe a su hijo tranquilo, contento y enfocado en su etapa como papá junto a su nieta, Tessa.

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