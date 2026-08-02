Dan prisión preventiva a acusado de robo con engaños en el fraccionamiento Montebello de Mérida

La investigación por un robo cometido mediante engaños telefónicos en el fraccionamiento Montebello llevó a la captura de un presunto implicado, identificado como Alexis de D.C., quien ya fue imputado por los delitos de robo calificado cometido en pandilla y extorsión agravada, informó la Fiscalía General del Estado (FGE).

De acuerdo con la dependencia, el hombre fue detenido en cumplimiento de una orden de aprehensión y posteriormente presentado ante el Juzgado Primero de Control del Primer Distrito Judicial, con sede en el Centro de Justicia Oral de Mérida, donde se celebró la audiencia inicial.

Noticia Destacada Alertan por nueva modalidad de engaño telefónico en Mérida; así utilizaban a conductores de plataformas

Como medida cautelar, y a petición de la Fiscalía, el juez determinó que el imputado permanezca en prisión preventiva mientras continúa el proceso penal en su contra.

Las investigaciones establecen que los hechos ocurrieron el pasado 26 de julio, cuando personas que se hicieron pasar por el propietario de una vivienda contactaron por llamadas telefónicas y mensajes de WhatsApp al guardia de seguridad del inmueble.

Mediante el engaño, lograron convencer al empleado de ingresar a la propiedad, abrir una caja fuerte y colocar diversos objetos de valor dentro de una maleta, siguiendo las instrucciones que recibía durante las llamadas.

Noticia Destacada Hallan sin vida a hombre en situación de calle en Acanceh

Posteriormente, el guardia entregó el equipaje a un conductor de taxi de plataforma, quien realizó el servicio sin conocer que se trataba de un ilícito. El chofer trasladó la maleta hasta un predio del fraccionamiento Villa Magna II, donde la entregó a Alexis de D.C.

Según la carpeta de investigación, el ahora imputado llevó posteriormente la maleta hasta un domicilio ubicado en la comisaría de Chalmuch, donde presuntamente la resguardó.

La Fiscalía indicó que el caso quedó integrado en la carpeta de investigación R1/179/2026 y que la audiencia de vinculación a proceso fue programada para el próximo 6 de agosto, fecha en la que un juez determinará si existen elementos suficientes para iniciar formalmente el proceso penal contra el imputado.