Visitantes a El Meco caen 48% y prestadores piden campaña para reposicionar la zona arqueológica

Ante la caída del 48.37 por ciento en el número de visitantes a la zona arqueológica El Meco durante el primer semestre, en comparación con el mismo periodo del año pasado, según datos del Instituto Nacional de Antropología e Historia, prestadores de servicios demandaron una campaña para reposicionar el sitio, revertir esta tendencia en el 2027 y acercarse a la cifra histórica de 32 mil 322 visitantes registrada en el 2025.

El taxista Efraín Salazar manifestó que hace falta mayor difusión, así como un área informativa sobre la importancia que tuvo el sitio para el comercio con los pueblos caribeños, con quienes los mayas mantenían intercambio mediante canoas durante el verano, cuando las aguas eran más tranquilas.

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“No tiene muchos monumentos el lugar, pero incorporar información sobre la relevancia del asentamiento en la antigüedad, así como capacitar a guías para incluir esos datos durante los recorridos, podría generar mayor interés entre quienes se hospedan en los 26 hoteles de Costa Mujeres”, indicó el operador.

El guía Pedro Sánchez coincidió en que el vestigio tiene poco que ofrecer, por lo que los turistas optan por otros destinos más populares, como Chichén Itzá, Tulum y Cobá, entre otros. Sin embargo, consideró que los recorridos, que actualmente duran menos de dos horas, podrían ampliarse y enriquecerse con información para aumentar el número de viajeros interesados en conocerlo.

Observó que el auge de visitantes registrado en el 2025 decayó este año, debido a la falta de comentarios favorables que impulsen el interés en los grupos de redes sociales. Según ha visto al conversar con los clientes, algunos leen opiniones desfavorables debido a la escasa información disponible sobre la cultura maya.

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Fernando Vázquez, directivo de un establecimiento cercano, señaló que la disminución del flujo se refleja en sus ventas, pues durante los primeros ocho meses cayeron 50 por ciento. Ante ello, su inventario permanece estancado y ahora tendrá que rematar productos para renovar la mercancía de cara al próximo invierno.

En el 2025 acudieron al sitio 32 mil 322 personas, mientras que este año la cifra quedará lejos de ese nivel, pues durante el primer semestre apenas llegó a 13 mil 880, lo que significó una caída del 48.37 por ciento respecto de los 20 mil 594 registrados el año pasado.