Venenosa serpiente cuatro narices muerde a un joven de 25 años en Tizimín

Un hombre de 25 años de edad tuvo que ser trasladado al Hospital General San Carlos en Tizimín, luego de sufrir una mordedura de víbora mientras realizaba labores de corte de zacate en la comisaría de Popolnah.

De acuerdo con información obtenida, el afectado fue identificado como Mauri I. C. N., quien inicialmente recibió valoración médica en el Centro de Salud de esa pequeña comunidad.

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Tras ser atendido, se determinó que era necesario llevarlo a un hospital para continuar con la atención y mantenerlo bajo vigilancia médica, debido a la naturaleza de la lesión provocada por la mordedura.

Ante esta situación, se inició el traslado del joven a esta ciudad para internarlo en el Hospital General San Carlos.El paciente fue acompañado durante el trayecto por su padre, Saulo C. H. de 49 años, quien permaneció junto a él .

Con especto a la serpiente, las autoridades informaron que el joven habría sido mordido por un ofidio conocido en la región como cuatro narices, que es sumamente venenosa y peligrosa.

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Atención

Recordaron que las mordeduras de serpiente requieren atención médica oportuna, debido a que algunas especies pueden provocar efectos en el organismo que requieren la valoración de personal especializado para determinar el tratamiento adecuado.

También mencionaron que en las temporadas de calor o de inundaciones por lluvias es común que las serpientes salgan de sus madrigueras en busca de lugares frescos o libres de agua y es cuando ocurren desafortunados encuentros con personas y su manera natural de defensa, si se sienten amenazadas, es realizar el ataque.