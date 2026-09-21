Yucatán recibirá a nueve mil médicos para presentar el Examen Nacional para Aspirantes a Residencias Médicas

Yucatán recibirá a unos nueve mil médicos que llegarán para presentar el Examen Nacional para Aspirantes a Residencias Médicas (Enarm), con una consecuente mayor demanda en centros de hospedaje, restaurantes, transporte y comercios, además de facilitar la evaluación a los profesionales yucatecos sin necesidad de viajar fuera del Estado.

Por segundo año consecutivo, Mérida será sede de esta evaluación que se aplicará los días 28, 29 y 30 de septiembre en el Centro de Convenciones y Exposiciones Yucatán Siglo XXI, en una sede con dos turnos para los aspirantes, informó el gobernador Joaquín Díaz Mena.

Además del beneficio económico para la capital yucateca, para el Gobierno estatal recibir este examen de alcance nacional representa una oportunidad para hoteles, restaurantes, servicios de transporte y comercios. La sede también acerca a los profesionales del Sureste una opción para continuar su formación médica especializada.

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Tarifas preferenciales

Para facilitar la estancia de los participantes provenientes de otras entidades, se contemplan hoteles con tarifas preferenciales en tres zonas de Mérida: norte, centro y alrededores del Centro Internacional de Congresos.

Acompañado por el secretario estatal de Salud, Miguel Alberto Alcocer Gamboa; el director general del Patronato Cultur, David Escalante Lombard, y la directora del Fideicomiso Público para el Desarrollo del Turismo de Reuniones (Fideture), Beatriz Niño Rosales, el Mandatario recomendó a los aspirantes anticipar sus traslados, ubicar previamente la sede y atender las indicaciones de ingreso.

Conectividad y seguridad

Díaz Mena destacó que la infraestructura, la conectividad, la seguridad y la capacidad de organización de Yucatán brindan las condiciones necesarias para recibir una evaluación de esta magnitud.

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En la edición anterior, la capital yucateca recibió a ocho mil 610 aspirantes y registró una asistencia del 95.67%, con lo que se ubicó como la tercera sede con mayor asistencia del país.

Contar nuevamente con una sede en Mérida representa un beneficio directo para los aspirantes yucatecos. En el 2025 participaron 643 médicos originarios del estado, de los cuales 280 fueron seleccionados, equivalentes al 43.5%.

Se estima que presentar el examen sin viajar a otra entidad les permitió evitar gastos de hasta 25 mil pesos por persona en transporte, hospedaje y alimentación; bajo ese cálculo, el ahorro conjunto fue de 16 millones 75 mil pesos.

A la reducción de gastos para los aspirantes locales se suma el movimiento económico que genera la llegada de participantes y familiares de otras entidades, con beneficios para hoteles, restaurantes, transportistas y comercios, además de posicionar a Mérida como sede de actividades vinculadas con la formación profesional.