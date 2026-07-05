Piden rescatar sitios mayas en Rancho Viejo y Francisco May

Al anunciar el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) una nueva exploración del convento Boca Iglesia y delimitar una superficie de 30 hectáreas para sus investigaciones, el siguiente paso será examinar dos monumentos más dentro del municipio Isla Mujeres: Rancho Viejo y Oxmul, en Francisco May, demandaron los pobladores.

Romeo Vázquez, vecino de la zona, manifestó que los vestigios mayas conectados con la zona arqueológica de El Meco deben rescatarse para ampliar la información que se ofrece a los visitantes sobre la grandeza del mundo maya y la interconexión que existía entre las grandes ciudades antiguas, como Chichén Itzá, con los puertos de la Península, así como con la región del Caribe y Centroamérica.

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Para ello, solicitó a los Gobiernos municipal y estatal presentar una petición conjunta para que el trabajo del INAH se extienda a toda la entidad, además de contribuir con los recursos que ello implique mediante la contratación de más arqueólogos nacionales y extranjeros para este proyecto.

Juan Can, residente, felicitó a esta institución por hacerse cargo de las nuevas exploraciones del citado convento, porque ello significa que existe la posibilidad de comprobar que se trata de la primera iglesia de América, la cual debe conservarse íntegra en medio de una montaña que constantemente invade lo construido hace varios siglos.

“Es bienvenido el proyecto, pero sí debe armonizarse un plan integral a corto plazo para las labores de exploración de vestigios mayas en todo Quintana Roo, en las que también pueden participar grandes cadenas hoteleras y otras empresas para acelerar el rescate”, propuso.

Los vestigios de Rancho Viejo y Oxmul ya fueron inspeccionados por especialistas del INAH en 1998, cuando se realizaron recorridos con la participación de una delegación integrada por personal del Ayuntamiento y del Gobierno municipal, poco después de iniciar las primeras exploraciones en Boca Iglesia. Sin embargo, faltó dar continuidad durante los siguientes trienios al programa diseñado para facilitar la labor de los arqueólogos, señaló un exfuncionario que participó en el recorrido por la montaña.

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Nicolás Poot, por su parte, recomendó a los grupos políticos que participarán en la contienda electoral del 2027 presentar sus propuestas y proyectos sobre este tema, además de comprometerse a gestionar equipo y recursos económicos para respaldar al INAH en las investigaciones que llevará a cabo en los próximos años, si se logra poner en marcha el plan que se ha expuesto a los sectores económicos y sociales de Isla Mujeres.

Actualmente, El Meco registra 9 mil 665 visitantes durante el primer cuatrimestre del 2026, lo que representa una caída del 38 por ciento en comparación con los 15 mil 593 del mismo periodo del año anterior. Hace falta una campaña de promoción para que recupere la alta afluencia que mostró en el 2024, cuando reabrió al público tras la ampliación de sus servicios y la reconexión con la playa.