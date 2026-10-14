Chubasco provocó encharcamientos en calles de Playa del Carmen

Un breve chubasco registrado la mañana de este miércoles provocó encharcamientos en distintos sectores de Playa del Carmen, donde habitantes señalaron que la acumulación de basura en los registros pluviales y la falta de mantenimiento dificultan el desalojo del agua de lluvia.

Entre las zonas afectadas se encuentran las colonias 28 de Julio y Villamar 1, así como el Ejido. En la avenida Chemuyil, ciudadanos señalaron que la falta de pozos de absorción contribuye a la acumulación de agua sobre la vialidad.

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Ante esta situación, Jorge Ramírez consideró necesario que las autoridades municipales implementen brigadas de limpieza en toda la ciudad y promuevan entre la población la disposición adecuada de los residuos para evitar que terminen en las calles y obstruyan los sistemas de drenaje pluvial.

“Las autoridades municipales deberían de poner en marcha brigadas de limpieza en toda la geografía de la ciudad e invitar a la ciudadanía a no tirar su basura en la calle”, comentó.

El ciudadano también señaló que algunas vialidades carecen de desniveles o inclinaciones suficientes para conducir el agua hacia los costados, lo que favorece la formación de charcos durante las lluvias.

Habitantes de Playa del Carmen pidieron limpiar los registros pluviales para evitar que la basura obstruya el paso del agua / Gustavo Escalante

Por su parte, Imelda Suárez consideró que los encharcamientos recurrentes también están relacionados con el funcionamiento inadecuado de los pozos de absorción, a los que se suma la acumulación de hojarasca de los árboles y la basura que llega a los registros pluviales.

En ese sentido, Ernesto Puc pidió que las labores preventivas se realicen antes del inicio de la temporada de lluvias y que incluyan tanto la limpieza de las calles como el desazolve de los registros pluviales, con el propósito de facilitar el flujo del agua y reducir las acumulaciones.

El comerciante Agustín Sánchez coincidió en que se requiere combinar la limpieza constante con mejoras en la infraestructura urbana. Consideró necesario revisar las condiciones de cada colonia para determinar qué obras y sistemas de absorción necesita, pues las características del terreno y las vialidades varían de una zona a otra.

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Asimismo, planteó que el Ayuntamiento realice estudios técnicos para evaluar la ubicación y profundidad de los pozos de absorción pluvial, a fin de determinar si la infraestructura existente es suficiente para facilitar la filtración del agua.

Los ciudadanos señalaron que, aunque el chubasco de este miércoles fue breve, los encharcamientos evidencian la necesidad de reforzar el mantenimiento de los sistemas pluviales y mejorar la planeación de la infraestructura para reducir las afectaciones durante las lluvias.