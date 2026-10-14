Procivy alerta por lluvias en Yucatán, calor de 37 grados y fuertes rachas de viento

Las lluvias en Yucatán comenzarán desde la mañana de este miércoles 14 de octubre y se intensificarán durante la tarde de este miércoles, de acuerdo con el pronóstico de Protección Civil de Yucatán (Procivy).

Detalló que se tendrán precipitaciones moderadas a fuertes en varias regiones del estado y rachas de viento que podrían superar los 60 km/h en las zonas donde se registren tormentas.

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Aunque se prevén precipitaciones en distintos municipios, el ambiente continuará muy caluroso, con temperaturas máximas de hasta 37° C en el interior del estado.

Lluvias en Yucatán: estos son los horarios y las zonas con precipitaciones

Procivy informó que las primeras lluvias ligeras y aisladas podrían presentarse entre las 10:00 de la mañana y el mediodía. Después de las 13:00 horas, las precipitaciones aumentarían de intensidad en el noreste de Yucatán y se extenderían gradualmente hacia el centro, sureste y suroeste.

En Mérida y otros municipios del noroeste, se pronostican lapsos de lluvia dispersa entre las 13:00 y las 16:00 horas, así como nuevas precipitaciones al finalizar la tarde. Estas condiciones estarán asociadas con la inestabilidad atmosférica en niveles superiores, el ingreso de humedad proveniente del Mar Caribe y el calentamiento diurno.

Temperaturas de hasta 37 grados pese a las lluvias

Las precipitaciones no impedirán que persista el ambiente muy caluroso en Yucatán. El pronóstico de Procivy establece temperaturas máximas de entre 33 y 37° C en el interior del estado, mientras que en los municipios costeros se esperan valores de 32 a 34 grados.

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La combinación de calor y humedad favorecerá las condiciones para el desarrollo de lluvias durante la jornada, con variaciones en su intensidad y distribución según la región.

Vientos de más de 60 km/h y oleaje de 1.5 metros en Yucatán

Además de las lluvias, se esperan vientos del este y sureste durante la mañana, con cambio al este y noreste por la tarde. La intensidad será de entre 20 y 30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h en la zona costera.

En las áreas donde se presenten lluvias, las rachas podrían superar los 60 km/h. Para el litoral yucateco también se pronostica oleaje de aproximadamente 1.5 metros de altura.

Ante estas condiciones, Procivy recomienda mantenerse atento a los avisos oficiales y tomar precauciones durante las lluvias, especialmente por las rachas de viento que podrían presentarse en algunas zonas del estado.