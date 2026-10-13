Clima en Yucatán 14 de octubre: Continúa la baja probabilidad de lluvias y se eleva el ambiente bochornoso este miércoles

La probabilidad de lluvias en Yucatán continuará baja este miércoles 14 de octubre, pues se mantendrá principalmente las temperaturas calurosas que podrían alcanzar los 36° C durante el día.

De acuerdo con el Centro Hidrometeorológico Regional “Mérida”, debido al ingreso de humedad del golfo de México y mar Caribe, en interacción con el calentamiento diurno de la superficie, se esperan chubascos en Yucatán durante el día.

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Además se mantiene el ambiente caluroso a muy caluroso durante el día y cálido en la noche, con vientos del este de 10 a 20 km/h, con posibles rachas mayores a 35 km/h, tornándose del este-noreste y norte en el litoral yucateco.

Te compartimos el #Pronóstico de este día y de los próximos tres para Mérica, #Yucatán; Tuxtla Gutiérrez, #Chiapas; Cancún, #QuintanaRoo; y Campeche, #Campeche https://t.co/Du2G3iAVa7 — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 13, 2026

En Mérida, la temperatura máxima rondará los 34° C durante la tarde, mientras que la mínima será cercana a los 23° al amanecer. Las primeras horas podrían sentirse ligeramente frescas, aunque por la noche continuará el ambiente cálido.

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En Progreso, se esperan temperaturas de entre 24 y 32° , con una mañana relativamente fresca y una tarde cálida debido a la humedad y la nubosidad variable.

En temporada de lluvias, mantente informado, toma precauciones y sigue nuestras recomendaciones para cuidar tu bienestar y el de tu familia. Ante cualquier emergencia, llama al 9-1-1. https://t.co/F32zDLW5IQ — Protección Civil Yucatán (@procivy) October 3, 2026

Para Tekax, al sur del estado, se pronostican valores de entre 23 y 32° , mientras que en Tizimín las temperaturas oscilarán entre 23 y 32°.

En Valladolid, el termómetro se ubicará entre 23 y 34°, además de que existe posibilidad de lluvias acompañadas de actividad eléctrica en algunos sectores.

Ante las condiciones previstas, Procivy recomendó a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales y tomar medidas preventivas.