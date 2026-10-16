Lluvias afectan actividades pesqueras y provocan encharcamientos en Felipe Carrillo Puerto

En lo relativo a los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional y la coordinación estatal de Protección Civil, sobre ingreso de humedad del Mar Caribe hacia la Península de Yucatán y un canal de baja presión sobre el sureste del golfo de México e inestabilidad atmosférica superior, ha generado torrenciales lluvias en diferentes puntos del municipio, como en la Isla Maria Elena donde loas trabajadores del mar han tenido que suspender actividades por el mal tiempo, en la ciudad ha provocado encharcamiento y deterioro de calles y en las comunidades indígenas el agua se ha estacando en los espacios público y predios.

De acuerdo a información que se pudo indagar con Protección Civil, se pudo conocer que para el municipio se ha presentado en lo que va del día, cielo medio nublado y a nublado lluvias fuertes con puntuales muy fuertes acompañadas de actividad eléctrica, viento del este y sureste de 25 a 35 km por hora variando por la noche del noroeste con la misma intensidad y con rachas más fuertes.

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Este fenómeno se ha presentado en diferentes puntos del municipios, en la que destaca la Isla Maria Elena, donde los trabajadores del mar, debido al mal tiempo que impera desde las primeras horas de este viernes, han tenido que suspender actividades, ya que por la mañana imperó una fuerte lluvia mismo que estuvo acompañada con rachas vientos.

En la ciudad, en el transcurso del día ha imperado el mal tiempo, dado que se han registrado lluvias ligeras que ha tenido que paralizar momentáneamente las actividades, e incluso en las colonias la lluvia a generado el surgimientos de baches y el estancamiento de agua.

En las comunidades rurales se ha tenido la presencia de lluvia durante la noche, madrugada y lo que va del día, lo que ha generado estancamientos de agua en espacios públicos, así como en el patio de las viviendas, aunque hasta el momento no se ha reportado que el agua haya invadido alguna vivienda.