Árbol cae en plena carretera de Chetumal por las fuertes lluvias

Voluntarios de la Comisión Nacional de Emergencia (CNE) atendieron este viernes un reporte de auxilio por un árbol caído sobre la carretera, a la altura de las comunidades de Ramonal y Palmar, donde el ejemplar obstruía uno de los carriles justo en el tramo que se ubica entre dos curvas, una condición que incrementa el riesgo de un percance para quienes circulan por la zona.

Tras recibir la llamada de ayuda, los integrantes del grupo se trasladaron al sitio para despejar la vía.

Ante ello, recurrieron a las herramientas que tenían a la mano, un machete y un hacha, con las que fueron fraccionando el árbol hasta liberar el paso.

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Los voluntarios señalaron que, pese a las limitaciones de equipo, la prioridad fue restablecer la circulación y evitar que la obstrucción provocara un accidente.

El retiro del árbol se realiza en un contexto de alerta por condiciones meteorológicas adversas. De acuerdo con el pronóstico, el ingreso de humedad del mar Caribe, un canal de baja presión sobre el sureste del golfo de México y la inestabilidad atmosférica favorecerán lluvias fuertes, con puntuales muy fuertes, en Quintana Roo. Se prevén también descargas eléctricas y acumulados de entre 50 y 75 milímetros.

Para la entidad se esperan vientos del este y sureste de 25 a 35 kilómetros por hora, que por la noche cambiarán al noreste con la misma intensidad y rachas más fuertes. En las zonas costeras, las ráfagas podrían alcanzar de 30 a 50 kilómetros por hora, con oleaje de hasta 1.5 metros de altura.

Durante el día prevalecerá un cielo medio nublado a nublado, con ambiente caluroso: las temperaturas máximas oscilarán entre 33 y 35 grados Celsius, las mínimas entre 24 y 26 grados, y la sensación térmica podría llegar a 38 grados.

A ello se suma el desplazamiento del frente frío número 2 sobre la porción norte del país, donde provocará vientos frescos con rachas, lluvias y descenso de temperaturas en las regiones bajo su influencia.

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Ante este panorama, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo hizo un llamado a la población para mantenerse alerta y atender las recomendaciones de Protección Civil. Las autoridades estatales indicaron que las lluvias fuertes se mantendrán hasta el 18 de octubre, por lo que pidieron tomar precauciones ante encharcamientos y caída de árboles, informarse únicamente por canales oficiales y consultar a las capitanías de puerto. En caso de emergencia, se solicita llamar al 911.

Por su parte, personal de las distintas corporaciones y el equipo del operativo tormenta mantienen recorridos de supervisión, atención a reportes ciudadanos y limpieza de alcantarillas, con el objetivo de agilizar el desalojo del agua y reducir los riesgos en calles y colonias de la ciudad.