Lluvias inundan calles de Kantunilkín y provocan caos vial

Intensas y repentinas precipitaciones pluviales registradas desde poco después de las once de la mañana de este viernes han paralizado y trastocado la actividad cotidiana de los habitantes en la cabecera municipal, provocando anegaciones e inundaciones severas en diversos puntos estratégicos de la ciudad.

El fenómeno meteorológico se ha caracterizado por torrenciales chubascos intermitentes que, apenas dan breves treguas con lluvias ligeras, vuelven a descargar grandes volúmenes de agua en poco tiempo.

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Esta situación ha generado un serio caos vial y logístico, afectando de manera particular el horario de salida de alumnos de educación básica, cuyos padres de familia y docentes tuvieron que sortear las corrientes de agua y los encharcamientos para poner a salvo a los menores.

Entre los puntos más críticos reportados se encuentra el cruce de la calle Reforma Agraria con Adolfo López Mateos, tramo que recientemente había sido desaguado por personal de Protección Civil y que, debido a la fuerza del aguacero, volvió a quedar completamente bajo el agua en cuestión de minutos.

Además de este cruce, las autoridades y reportes ciudadanos confirman al menos dos o tres zonas más dentro de la mancha urbana que presentan severas inundaciones que dificultan el tránsito vehicular y peatonal.

Elementos de auxilio y emergencias ya monitorean la ciudad para atender posibles afectaciones mayores en viviendas y comercios.