Denuncian que plataforma de hotel obstaculiza el paso en playa de Playa del Carmen

Ciudadanos denunciaron que el hotel Playa del Carmen, anteriormente conocido como Alambra, construyó una plataforma sobre la Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat), cuya presencia dificulta el libre tránsito de los bañistas cuando las marejadas elevan el nivel del mar. Por ello, solicitaron a las autoridades federales revisar la infraestructura y verificar si cumple con la legislación vigente.

Jaime Ordoñez señaló que la estructura fue cimentada cuando la playa tenía mayor amplitud, sin respetar, aseguró, los límites de la zona federal. Explicó que, durante los periodos de fuerte oleaje, las personas deben caminar dentro del agua para continuar su recorrido por la costa.

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Por su parte, Gerónimo Vázquez consideró que la plataforma se encuentra dentro de terrenos federales y no constituye propiedad del hotel. Afirmó que la falta de vigilancia de las autoridades permite que algunos establecimientos aprovechen estos espacios para extender sus instalaciones.

Manuel Torres recordó que hace poco más de un año el área permanecía libre para el tránsito peatonal; sin embargo, indicó que la construcción redujo el espacio disponible y actualmente obstaculiza el paso cuando aumenta la marejada.

De acuerdo con la legislación mexicana, la Zofemat comprende, en términos generales, una franja de 20 metros de tierra firme, transitable y contigua a la playa, sujeta a las condiciones y delimitaciones legales correspondientes. Estos terrenos son bienes de dominio público de la Federación y no pueden convertirse en propiedad privada por decisión de particulares.

La normativa permite otorgar concesiones o permisos para el uso y aprovechamiento de determinados espacios a hoteles y restaurantes, pero estos instrumentos no transfieren la propiedad del terreno, ni autorizan a impedir arbitrariamente el acceso público.

En ese contexto, Abimael Mendoza consideró que la plataforma debe ser revisada por las autoridades para determinar si su construcción y permanencia cumplen con los permisos correspondientes y los límites de la zona federal.

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Luis Argüelles, lanchero con 20 años de residencia en Playa del Carmen, explicó que entre marzo y mayo el mar suele presentar condiciones más tranquilas, lo que permite apreciar una mayor extensión de arena; no obstante, cuando aumenta el oleaje, el agua alcanza las estructuras ubicadas cerca de la costa y reduce el espacio disponible para caminar.

El entrevistado sostuvo que diversas construcciones hoteleras ocupan áreas próximas al mar y pidió verificar si cuentan con las autorizaciones necesarias.