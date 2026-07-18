Frenan intento de privatizar acceso a Playa 72 en Playa del Carmen

Autoridades municipales frenaron un intento de privatización del acceso a Playa 72, en Playa del Carmen, al suspender trabajos realizados sin autorización en la Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat). La intervención se llevó a cabo, tras una denuncia ciudadana y recorridos de vigilancia que permitieron detectar la colocación de estructuras en el acceso público.

Durante el operativo participaron personal de la Dirección de la Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat), inspectores de Desarrollo Urbano y elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), quienes colocaron sellos de suspensión al no acreditarse los permisos estatales requeridos.

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El despliegue tuvo como objetivo preservar el libre acceso al arenal y evitar que particulares restringieran el tránsito hacia la zona costera. Los elementos de la SSC resguardaron el perímetro para mantener el orden y prevenir incidentes durante las diligencias.

De acuerdo con la administración municipal, no existe un conflicto con los propietarios del predio colindante. Precisó que, desde el inicio de la intervención, dependencias del Ayuntamiento establecieron comunicación con los representantes legales del terreno para revisar los límites de la propiedad y brindar certeza jurídica a las partes involucradas.

Las autoridades señalaron que cualquier proyecto que se pretenda desarrollar en el área deberá cumplir con la legislación vigente y respetar las disposiciones aplicables a la zona federal, además de garantizar el acceso público al litoral.

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En un comunicado, el Ayuntamiento reiteró que las playas y sus accesos constituyen espacios de uso público protegidos por la normatividad federal, por lo que anunció que mantendrá recorridos permanentes de inspección en las distintas ventanas al mar del municipio para detectar y detener cualquier intento de obstrucción.

Asimismo, indicó que las labores de vigilancia también buscarán prevenir afectaciones a la infraestructura de servicios instalada en la franja costera y verificar que las obras que se ejecuten cuenten con la documentación correspondiente.

Finalmente, el Gobierno Municipal exhortó a la población a consultar únicamente la información difundida a través de sus canales oficiales para evitar la propagación de rumores sobre presuntos cierres de playas. También invitó a los habitantes a continuar presentando reportes ciudadanos cuando detecten irregularidades en los accesos o en la zona costera, al considerar que estas denuncias contribuyen a la conservación de los espacios públicos y al cumplimiento de la normatividad en el municipio.