En la cabecera del municipio Lázaro Cárdenas, un reducido grupo de entre cinco y 10 mujeres se abre paso diariamente como operadoras de mototaxis, dentro de un padrón aproximado de 240 unidades repartidas en siete sindicatos. Asumieron el control del manubrio no por una moda pasajera, sino para sostener económicamente sus hogares y administrar sus propios tiempos entre las labores domésticas, el cuidado de familiares y el trabajo remunerado. Con ello, demuestran en sus actividades cotidianas que este oficio no es exclusivo de los hombres y que el compañerismo en las calles ha comenzado a desplazar viejos prejuicios machistas.

A las seis de la mañana, cuando el sol apenas comienza a asomarse sobre las calles de la cabecera municipal y el movimiento comercial empieza a despertar, la jornada de estas mujeres ya está en marcha.

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Antes de encender el motor de sus vehículos de tres ruedas, revisan el nivel de combustible, verifican la presión de las llantas y prueban el estado de los frenos. Este ritual mecánico ocurre inmediatamente después de haber preparado el desayuno, dejado lista la mochila escolar de sus hijos o atendido las necesidades básicas de la casa.

Para ellas, tomar el manubrio no representa un gesto simbólico ni una hazaña extraordinaria que deba verse con lástima o romanticismo; es, sencillamente, una herramienta de trabajo honrada y funcional que les permite llevar el sustento sin renunciar al control de su propio tiempo.

En una localidad donde las distancias cortas y el traslado rápido entre colonias hacen del mototaxi uno de los medios de transporte más utilizados por estudiantes, amas de casa, trabajadores y adultos mayores, la presencia femenina al volante representa apenas una fracción mínima del total de operadores.

De acuerdo con los datos proporcionados por los líderes del gremio y las autoridades preventivas, en Kantunilkín operan siete organizaciones sindicales que agrupan un promedio de 35 unidades cada una, lo que suma alrededor de 240 mototaxis en circulación diaria.

Dentro de ese universo laboral dominado históricamente por varones, las mujeres que trabajan activamente detrás del manubrio oscilan entre cinco y 10, dependiendo de los turnos y de la disponibilidad de unidades propias o rentadas.

La decisión de subirse a una motocicleta para el transporte público responde a una realidad económica y familiar muy concreta: la rigidez de los empleos tradicionales en comercios, oficinas o empresas establecidas, cuyos horarios fijos suelen chocar de frente con las responsabilidades que aún recaen mayoritariamente sobre las mujeres en el ámbito doméstico, como el cuidado de hijos pequeños o de padres enfermos.

Al operar un mototaxi en su propia comunidad, ellas deciden a qué hora salen a buscar pasaje, en qué momento hacen una pausa para ir por los niños a la escuela o atender una urgencia médica en casa, y a qué hora regresan a laborar.

Las operadoras enfrentan retos como el mantenimiento de las unidades, las fallas mecánicas y la escasez de pasaje en determinados horarios / Luis Enrique Cauich

Autonomía para administrarse

Un ejemplo claro de esta dinámica cotidiana es el de Alba Aurora Ortega Graniel, integrante del sindicato de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), quien suma casi tres años recorriendo las calles.

Su ingreso al gremio no nació de una improvisación, sino de una necesidad puntual de organización personal y familiar. Al ser la responsable directa del cuidado de su madre, un trabajo de oficina o con horario cerrado le resultaba incompatible con sus deberes en casa.

El mototaxi le ofreció una solución: flexibilidad para atender a su mamá y, al mismo tiempo, la posibilidad de generar ingresos propios sin depender de terceros.

Alba Aurora reconoce que los primeros meses no estuvieron libres de fricciones, propias de un entorno acostumbrado a ver únicamente hombres en los paraderos. En sus inicios, percibió actitudes de resistencia y competencia desleal por parte de algunos varones que intentaban ganarle el pasaje o minimizar su presencia en la vía pública.

Con el paso del tiempo y la constancia en el trabajo diario, esa barrera fue cediendo. Hoy afirma que la relación con sus compañeros dio un giro positivo, pues la mayoría la respalda, la orienta y la trata como a una igual dentro de la ruta.

Su clientela principal está compuesta por mujeres, niños y adultos mayores, sectores que encuentran en su servicio un trato cercano y confiable. Destaca una ventaja práctica que pocas veces se menciona: contar con la unidad le permite resolver de inmediato cualquier traslado familiar, compra o emergencia sin tener que pagar pasaje ni esperar transporte.

Una historia similar, aunque más reciente, es la de Anel López, ama de casa que lleva alrededor de seis meses prestando el servicio. Antes de tomar el manubrio, trabajaba bajo horarios establecidos que le generaban un fuerte desgaste y le impedían atender adecuadamente a su hija, a su esposo y las tareas de su hogar.

Fue precisamente su pareja quien, al notar el nivel de estrés que le provocaba la falta de tiempo, la animó a dejar aquel empleo y buscar una alternativa más acorde con sus necesidades, respaldando sin reservas su decisión de incorporarse al transporte público local.

Lejos de encontrar rechazo en el gremio, Anel describe una recepción solidaria desde el primer día. Al tratarse de una comunidad donde casi todos los habitantes y trabajadores se conocen, sus compañeros de sindicato se acercaron de inmediato para ofrecerle apoyo con las direcciones de los domicilios, explicarle las dinámicas de los servicios solicitados mediante grupos de WhatsApp y facilitarle la adaptación a la ruta.

Para ella, el compañerismo ha sido real y tangible, desmontando la idea de que las mujeres que ingresan a oficios tradicionalmente masculinos están condenadas al aislamiento o al hostigamiento constante por parte de sus compañeros

Usuarios del servicio consideran que las mujeres mototaxistas ofrecen un trato cuidadoso y reconocen su incorporación a una actividad que durante años estuvo dominada por hombres. / Luis Enrique Cauich

Abriendo brecha

Si hay una voz que resume la permanencia y la consolidación de la mujer en este oficio en Lázaro Cárdenas, es la de Isabel Chuc, considerada una de las operadoras más veteranas de la cabecera municipal, con seis años de trayectoria ininterrumpida.

Su historia en el transporte comenzó en el contexto posterior a la emergencia sanitaria por el COVID-19. Tras enfrentar una cirugía derivada de un accidente en bicicleta, y sin ahorros suficientes para solventar su recuperación y los gastos venideros, encontró en el mototaxi una vía efectiva para capitalizarse y salir adelante por cuenta propia.

A lo largo de estos seis años, Isabel ha construido una cartera de clientes basada casi por completo en la confianza de las madres de familia. Su trabajo diario consiste en recoger niños a la salida de las escuelas y trasladarlos por las tardes a sus actividades extracurriculares, una responsabilidad que muchas mamás prefieren delegar en una mujer por la tranquilidad que les inspira.

Esa misma aceptación ciudadana provoca, según cuenta entre risas, reacciones curiosas entre algunos operadores varones, quienes, al verla pasar, bromean diciendo que les va a quitar el trabajo porque la gente prefiere abordar con ella. Lejos de tomarlo como una ofensa, Isabel lo asume como la prueba de que su labor está bien hecha y de que la comunidad valora su servicio.

Para esta operadora, con más de un lustro al volante, la lección es directa y sin rodeos: el trabajo no tiene género ni pertenece por decreto a los hombres. En su experiencia, ningún usuario le ha faltado al respeto ni ha cuestionado su capacidad por el hecho de ser mujer; por el contrario, muchos pasajeros expresan abiertamente su agrado al ver que ocupan espacios laborales que antes parecían cerrados para ellas.

Su mensaje hacia otras habitantes que dudan en dar el paso es claro: cualquiera que tenga la necesidad y las ganas puede aprender a conducir, conocer las rutas y ganarse la vida con dignidad, pues otras compañeras que también laboran en el ramo suelen mantenerse en silencio únicamente por timidez o reserva personal, no por falta de capacidad.

Respaldo gremial

El desempeño diario de estas operadoras también ha puesto a prueba la capacidad de adaptación de los sindicatos locales. En un pueblo pequeño, donde las fallas mecánicas, una ponchadura o el desgaste de una pieza forman parte de la rutina, ya sea bajo el sol o la lluvia, las mujeres han tenido que aprender a resolver imprevistos técnicos por sí mismas o acudir a talleres cercanos. También cuentan con el auxilio inmediato de sus compañeros cuando alguna unidad queda varada en la calle.

Según relatan las conductoras, las pláticas y talleres impartidos en los últimos meses han contribuido a fomentar una cultura de mayor respeto y tolerancia dentro del gremio, aunque todas coinciden en que el principal reto económico sigue siendo el mismo que enfrentan los hombres: la escasez de pasaje en ciertas horas del día y el costo constante del mantenimiento de las motocicletas.

Desde la dirigencia sindical, la postura es de apertura y respaldo, acompañada de medidas preventivas para reducir riesgos en la vía pública. Luis Rey Canul, dirigente del sindicato “Arsenio Balam Helguera”, señala que en su agrupación cuentan con una mujer que opera una unidad y cinco socias propietarias de concesiones o vehículos. Además, observa con satisfacción que en otras organizaciones también hay mujeres dueñas y conductoras que trabajan a la par de los varones.

Con jornadas que comienzan desde las seis de la mañana, mujeres de Kantunilkín combinan el cuidado de sus familias con el servicio de transporte, mientras enfrentan los mismos retos económicos y mecánicos que sus compañeros / Luis Enrique Cauich

Para el líder gremial, esta participación demuestra que existe equidad en los hechos y que una mujer puede desempeñar exactamente la misma labor que un hombre con total profesionalismo. No obstante, subraya que se han establecido acuerdos internos para protegerlas durante los turnos nocturnos, recomendándoles brindar servicio únicamente a personas conocidas de la comunidad y evitar trasladar a desconocidos a altas horas de la noche para prevenir situaciones de peligro.

En la misma línea coincide Secundino Cab, representante de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), quien explica que, si bien en su organización hay varias socias que heredaron el espacio o la unidad de sus esposos, actualmente solo un par de mujeres trabajan directamente en el servicio de mototaxi en las calles.

Cab enfatiza que desde la directiva se ha instruido de manera permanente a todos los socios varones para que mantengan un trato solidario y respetuoso hacia sus compañeras, acudan de inmediato en su apoyo en caso de cualquier percance vial o falla mecánica y refuercen la recomendación de no subir a pasajeros desconocidos o en estado de ebriedad, priorizando siempre la integridad física de las operadoras sobre cualquier tarifa.

Autoridad preventiva

Desde el ámbito institucional, el área de Prevención del Delito de Seguridad Pública y Tránsito Municipal mantiene un seguimiento cercano sobre este sector. Carlos Tziu Quetzal confirma que en sus registros oficiales del programa “Mototaxi Seguro” figuran cinco mujeres que trabajan de manera constante como mototaxistas, combinando esta actividad con otras ocupaciones familiares y económicas.

A pesar de que no se han recibido denuncias de este tipo, la corporación realiza acercamientos preventivos con ellas para capacitarlas sobre cómo identificar conductas que constituyan faltas administrativas o posibles delitos, incluyendo situaciones de violencia sexual o riesgo durante el servicio, con el objetivo de que sepan actuar a tiempo y canalizar cualquier incidente ante las autoridades y sus propios gremios, si el agresor es algún compañero.

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Opinión de los clientes

El verdadero termómetro de esta transformación social se encuentra en la banqueta, entre quienes pagan el pasaje todos los días. Para María Tuz, usuaria habitual del transporte y persona adulta mayor, abordar un mototaxi conducido por una mujer representa una garantía de tranquilidad y buen trato.

Explica que las operadoras suelen manejar con mayor precaución y cuidado, evitando excesos de velocidad y frenados bruscos, a diferencia de algunos conductores varones que circulan demasiado rápido y pasan sin cuidado sobre los baches de las calles, poniendo en riesgo la comodidad y seguridad de los pasajeros.

Ricardo Cauich, vecino y usuario frecuente del servicio, observa el fenómeno con naturalidad y sentido común. Señala que quienes hoy conducen estas unidades son mujeres conocidas de toda la vida en Kantunilkín, personas trabajadoras que antes se dedicaban a otras actividades y que decidieron incursionar en un oficio tradicionalmente masculino.

Aunque al principio podía resultar poco habitual verlas al frente de un mototaxi, hoy la población lo asume como algo normal. Para Cauich, este cambio no solo refleja el esfuerzo y la determinación de las mujeres por abrirse paso en el campo laboral, sino también la madurez de los hombres del gremio, quienes han sabido aceptarlas, respetarlas y tratarlas como una compañera más.

Las mujeres mototaxistas de Kantunilkín han dejado claro que no necesitan discursos condescendientes ni etiquetas de heroínas para ocupar su lugar en la economía local.

Su presencia en las calles de la cabecera de Lázaro Cárdenas demuestra que los estereotipos de género se desmontan trabajando, con el manubrio firme en las manos y el respaldo de una comunidad que valora la responsabilidad por encima de cualquier prejuicio.