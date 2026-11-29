FELIPE CARRILLO PUERTO.– Luego de incendiarse una cuchilla eléctrica, más de mil habitantes de la comunidad de Santa Rosa se quedaron sin servicio de energía eléctrica, lo que también dejó fuera de operación el equipo utilizado para abastecer de agua a la población.

De acuerdo con información proporcionada por don Felipe Kauil, vecino de la comunidad de Santa Rosa 2, después del mediodía de este domingo comenzó a incendiarse repentinamente la cuchilla que suministra energía eléctrica a todo el pueblo, situación que ha generado serios problemas.

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Mencionó que ya se realizó el reporte correspondiente ante la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para solicitar el envío de una brigada que lleve a cabo los trabajos necesarios y restablezca el servicio, a fin de que los habitantes no tengan que pasar la noche en completa oscuridad.

La situación también preocupa porque las familias están preparando su pib para realizar más tarde la ofrenda correspondiente y despedir a sus fieles difuntos.

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Además, la falta de electricidad afecta el servicio de agua potable, precisamente cuando gran parte de la comunidad realiza los preparativos para elaborar los tamales, por lo que necesita el suministro de agua en las cocinas. Ante esta situación, los habitantes esperan que personal de la CFE atienda la falla lo antes posible.