Con una destacada demostración de fuerza, resistencia y compañerismo, un total de 24 mujeres se disputan el título de “Mujer de Acero” durante el primer evento de CrossFit , que se lleva acabo esta mañana en las instalaciones del campo deportivo Terencio Tah Quetzal, en la colonia Unidad Deportiva.

La competencia reúne a representantes de tres gimnasios locales, así como a deportistas independientes provenientes de la isla de Holbox, Mérida, Playa del Carmen y otras localidades de la región, consolidando este encuentro como un importante escaparate deportivo para la cabecera municipal de Lázaro Cárdenas.

Noticia Destacada Pioneros Cancún buscan terminar con decoro la primera vuelta de la Liga TDP MX

Desde el arranque de la jornada, las participantes han puesto a prueba su capacidad física en un exigente circuito que incluye pruebas de alto rendimiento como burpees, caminata del granjero, zancada con saco de arena, arrastre y volteo de llanta, además del imponente arrastre de camión, entre otros retos de fuerza y agilidad.

El despliegue físico de las competidoras ha captado la atención de decenas de pobladores que se han dado cita en el recinto deportivo para brindar su apoyo y alentar a las atletas en cada estación.

Noticia Destacada Cancunense Monserrat Saldívar buscará el bicampeonato con el América en la Liga Femenil MX

Entre las participantes destacan jóvenes estudiantes, trabajadoras y amas de casa que dedican parte de su tiempo diario al entrenamiento de esta disciplina.

Más allá de la rivalidad deportiva por alcanzar el podio, la jornada se ha distinguido por el ambiente de sororidad y solidaridad entre las competidoras, quienes no dudan en animarse mutuamente para completar cada una de las pruebas del circuito.