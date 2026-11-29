Después de 55 años de compartir su vida en pareja, Eloísa Ek Catzín y Rafael Cetina Moo formalizaron su matrimonio durante las Bodas del Renacimiento Maya, realizadas en la Feria Yucatán Xmatkuil 2026, donde otras 467 parejas también obtuvieron su acta matrimonial sin costo.

El gobernador de Yucatán, Joaquín Díaz Mena, informó sobre esta historia a través de sus redes sociales, donde compartió que, junto a su esposa, Wendy Yamile Méndez Naal, presidenta honoraria del DIF estatal, acompañó a las 468 parejas provenientes de 91 municipios que participaron en la ceremonia.

El mandatario destacó especialmente el caso de Eloísa y Rafael, originarios de la comisaría de Tibolón, en el municipio de Sotuta, quienes después de más de cinco décadas juntos decidieron formalizar legalmente su unión. Ambos subieron al estrado en representación de las parejas participantes.

Díaz Mena señaló que historias como la de este matrimonio reflejan que el amor se construye con compromiso, cariño y voluntad de compartir la vida. También felicitó a quienes aprovecharon el programa para obtener gratuitamente su acta matrimonial.

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Las Bodas del Renacimiento Maya buscan brindar certeza jurídica a las familias y facilitar el registro legal de los matrimonios sin costo. En esta edición también participaron contrayentes de seis países y 240 personas mayahablantes, por lo que la ceremonia contó con traducción a esa lengua.

El acta de matrimonio permite acreditar legalmente la unión y facilita diversos trámites relacionados con el patrimonio, la seguridad social y las pensiones, de acuerdo con los requisitos de cada institución.