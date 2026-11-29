Con un golazo de último segundo de Iesus Rivera, Deportiva Venados le ganó 3-2 al Inter Playa del Carmen en la penúltima fecha de la primera vuelta del Grupo Uno de la Liga de Tercera División Profesional de Futbol.

Iesus Rivera (90’) le pegó de zurda desde fuera del área, por derecha, en un tiro indirecto y metió el esférico en el ángulo del poste contrario, lo que le dio la victoria a su equipo.

Noticia Destacada Messi y su Inter Miami se estrellan en primera ronda de playoffs de MLS

Los quintanarroenses se adelantaron rápidamente en el marcador con un gol de vestidor. Óscar López (2’) recibió la pelota por izquierda y le pegó suavemente. El portero William Mas se lanzó, pero el balón picó antes y se le escapó.

La igualada cierva llegó mediante un destellante contragolpe, después de un cobro de esquina. La jugada comenzó por derecha y terminó del otro lado, en los pies de Mauricio Sosa (30’), quien definió cruzado ante la salida del portero.

Noticia Destacada Pioneros Cancún buscan terminar con decoro la primera vuelta de la Liga TDP MX

Los boxitos le dieron la vuelta al marcador en el arranque de la segunda mitad. En una serie de rebotes dentro del área visitante, Allen Aguilar (47’) le pegó «mordido» al esférico, pero fue suficiente para mandarlo al fondo de las redes.

Los del Inter lograron su segundo tanto por conducto de Tristán Gil (66’), quien empujó el esférico al cerrar la pinza en un centro por derecha.