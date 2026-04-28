Confirman primera muerte por golpe de calor en Campeche durante 2026; van 3 en México

Campeche figura entre las entidades con afectaciones por las altas temperaturas en el país, al registrar una de las tres defunciones por golpe de calor reportadas a nivel nacional durante la actual temporada de calor 2026, de acuerdo con el más reciente informe de la Secretaría de Salud del Gobierno de México.

Noticia Destacada Peligran Viviendas del Bienestar para 9 mil campechanos; Codesvi acusa al Ayuntamiento de frenar proyecto

El reporte federal señala que, hasta la semana epidemiológica 15, se han confirmado tres fallecimientos en todo México asociados a temperaturas extremas, específicamente por golpe de calor. Estos decesos se distribuyen en Campeche, Quintana Roo y Sonora, cada uno con un caso, lo que coloca a estas entidades en el foco de atención sanitaria.

En cuanto a la morbilidad, el país acumula 166 casos relacionados con daños a la salud por calor. De estos, 77 corresponden a golpe de calor, 73 a deshidratación y 16 a quemaduras solares, evidenciando un impacto creciente de las altas temperaturas en la población.

A nivel estatal, Campeche reporta un total de cinco casos: dos por deshidratación, dos por golpe de calor y uno por quemaduras solares. Aunque la cifra es menor en comparación con otras entidades, destaca por registrar una defunción, lo que refleja la gravedad que pueden alcanzar estos padecimientos si no se atienden oportunamente.

En contraste, Yucatán presenta ocho casos acumulados, con un comportamiento distinto: un caso de deshidratación y siete por golpe de calor, sin reportes de quemaduras solares. Esto muestra una mayor incidencia de afectaciones directas por exposición prolongada a altas temperaturas.

Por su parte, Quintana Roo concentra 11 casos, posicionándose por encima de sus estados vecinos en la Península. En esta entidad se han documentado un caso de deshidratación, siete de golpe de calor y tres de quemaduras solares, además de una defunción, lo que refleja una combinación de riesgos asociados tanto a la exposición solar como a condiciones de calor extremo.

En conjunto, los tres estados de la Península de Yucatán, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, suman 24 casos de afectaciones por calor, lo que representa aproximadamente el 14.4 por ciento del total nacional. Este porcentaje evidencia que, si bien la región no concentra la mayor carga de casos, sí mantiene una incidencia relevante, especialmente por la presencia de defunciones.

SÍGUENOS EN WHATSAPP: DA CLICK AQUÍ

JGH