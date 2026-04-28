Peligran Viviendas del Bienestar para 9 mil campechanos; Codesvi acusa al Ayuntamiento de frenar proyecto

Con la clausura de las obras en el Fraccionamiento Tamarindo, una lista de 9 mil campechanos en espera para las Viviendas del Bienestar se ven afectados, a lo que se suman más de 300 obreros que se quedaron sin trabajo desde hace cinco días, afectando también a las empresas constructoras y las tiendas instaladas en la zona, estas últimas tras registrar un aumento en sus ventas.

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De acuerdo con la Comisión de Desarrollo de Suelo y Vivienda del Estado (Codesvi), desde el inicio de la construcción del fraccionamiento El Tamarindo, el Ayuntamiento de Campeche se ha negado a tener una audiencia, lo que derivó en la reciente clausura de la zona de trabajo, apenas hace cinco días.

La titular de la Codesvi, Elvira de la Peña Abreu, externó que ahora están viendo la manera en que abran el espacio de construcción, pues los más perjudicados son los campechanos y trabajadores, no el Gobierno, sino la gente.

“Las personas que habían salido sorteadas ya no van a poder contar con la vivienda y si no sale esto no va a salir para todos, casi 9 mil personas que tenemos en padrón para obtener una vivienda”, explicó.

Dejó ver que es el único ayuntamiento que está haciendo esto, pues hay avances con todos los demás gobiernos municipales, desde Escárcega, Candelaria, Champotón y otras regiones del Estado.

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JGH