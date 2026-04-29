Clausuran obra de hotel Oasis Akumal tras denuncia por demolición irregular

La clausura de una obra relacionada con el hotel Oasis Akumal fue ejecutada por personal del Ayuntamiento de Tulum, luego de que condóminos de Aventuras Akumal denunciaron públicamente la demolición presuntamente irregular de un bar de playa ubicado dentro de un área en disputa entre ambas partes.

Inspectores de la Dirección de Desarrollo Territorial y Urbano Sustentable acudieron al sitio para colocar sellos de clausura en la zona donde se desarrollaban los trabajos señalados por los habitantes como una intervención realizada sin autorización municipal.

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De acuerdo con testimonios recabados en el lugar, poco después de que las autoridades colocaron los sellos oficiales, trabajadores vinculados al complejo hotelero habrían cubierto el área con escombro, presuntamente para ocultar la clausura y continuar con las labores dentro del predio.

La situación fue reportada por residentes del condominio, quienes mantienen desde hace varios años un conflicto territorial con el desarrollo turístico por la ocupación y control de espacios considerados parte del régimen condominal.

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La intervención de las autoridades municipales ocurrió un día después de que los condóminos hicieran pública una denuncia en la que acusaron al complejo Oasis Akumal de realizar obras presuntamente irregulares, además de incurrir en actos relacionados con despojo y ocupación de zonas comunes dentro del polígono habitacional.

Según los señalamientos, el bar de playa demolido se encontraba en un área común perteneciente originalmente al condominio y su destrucción habría sido realizada sin contar con permisos ni licencias expedidas por el municipio.