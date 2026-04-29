Cecilia Patrón entrega accesos a programa universitario gratuito para 100 mujeres en Mérida

La alcaldesa Cecilia Patrón Laviada encabezó ayer la entrega de claves de acceso del programa Educación Universitaria para las Mujeres, el cual busca ampliar las oportunidades de formación profesional para las meridanas y fortalecer su inserción en el mercado laboral, el autoempleo y su desarrollo personal, al tiempo que promueve la autonomía económica y el empoderamiento.

Acompañada de la directora del Instituto de las Mujeres, Yahayra Centeno Ceballos, la munícipe dijo que este esfuerzo, integrado a la estrategia Mérida Campus Digital, responde al compromiso de estar cerca de las mujeres, brindándoles herramientas, espacios y respaldo integral incluyendo apoyo tecnológico y cuidado infantil para que puedan concluir sus estudios, fortaleciendo así su futuro profesional y el de sus familias.

Subrayó que son 100 mujeres, seleccionadas entre más de mil aspirantes, las que inician una nueva etapa formativa en diversas licenciaturas, gracias a una oportunidad gratuita y accesible.

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En esta primera edición se otorgaron 100 espacios para cursar una de cuatro licenciaturas disponibles: Administración Empresarial, Contaduría y Finanzas, Mercadotecnia Estratégica e Ingeniería de Software y Sistemas Computacionales, mediante un modelo educativo diseñado para responder a las necesidades actuales de las participantes.

Para facilitar la permanencia de las participantes, el programa incluirá un espacio lúdico dirigido a hijas e hijos de entre dos y siete años, disponible de lunes a viernes de 8:00 a 18:30 horas, y sábados de 10:00 a 17:00, brindando un respaldo adicional para quienes también ejercen labores de cuidado.

Por su parte la directora del Instituto de las Mujeres, Yahayra Centeno, explicó que el programa contempla una modalidad cuatrimestral, híbrida y autogestiva, con una duración estimada de tres años. Además, contarán con acceso a un espacio equipado con 20 computadoras, facilitando así las condiciones necesarias para su aprendizaje.

El modelo educativo contempla acompañamiento académico presencial obligatorio, con asesorías una vez por semana (cuatro al mes), garantizando así un seguimiento constante. Asimismo, recibirán orientación para de fortalecer sus hábitos de estudio.

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Este programa cuenta con validez oficial ante la SEP y el respaldo del Instituto de las Mujeres, brindando un acompañamiento integral durante todo el proceso formativo.

La convocatoria del programa registró a mil 334 mujeres, de las cuales fueron seleccionadas 100 beneficiarias. La selección se realizó con base en el cumplimiento de requisitos establecidos en la convocatoria, así como en la información recabada a través de la Cédula de Información Socioeconómica y de Vulnerabilidad Interseccional.

Debido a la alta demanda, se priorizó a mujeres con hijas e hijos menores de edad además de madres autónomas, además de considerar criterios obtenidos durante las entrevistas.

El inicio de clases está programado para el 4 de mayo, fecha en la que también se realizará la apertura de la plataforma para las alumnas seleccionadas.