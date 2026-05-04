Sequía en Lázaro Cárdenas “golpea" al sector ganadero

El sector pecuario atraviesa una crisis de supervivencia; pese a las precipitaciones aisladas registradas en los últimos días, el gremio advierte que el impacto del estiaje es devastador y que el líquido caído no logró mitigar la erosión de los potreros ni la deshidratación crítica de la tierra.

Para Franklin Euan, productor de la zona, la situación cruzó el umbral de lo manejable. El agotamiento de los recursos naturales obligó a los criadores a tomar medidas extremas y costosas para evitar el deceso de sus animales, adquiriendo forraje con el escaso capital disponible.

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Según su testimonio directo, los ejemplares ya sienten los estragos del hambre, siendo las vacas con cría las que presentan el mayor índice de vulnerabilidad. Ante la carencia de hierba natural, Euan recurre a la compra de insumos externos para eludir la mortandad en su propiedad; actualmente traslada alimento desde el estado de Yucatán, asumiendo gastos operativos elevados para mantener el hato en pie.

El precio de la permanencia es alto. El entrevistado detalló que cada paca, puesta directamente en su rancho, cuesta 80 pesos, un desembolso que se vuelve insostenible conforme transcurre el tiempo sin que se registre una recuperación real de los campos.

El criador hizo un llamado urgente a las instancias de Gobierno, subrayando que la ayuda debe llegar a la brevedad para proteger el patrimonio antes de que el daño sea irreversible. La esperanza de los involucrados es que los apoyos oficiales no se demoren en los trámites burocráticos habituales.

Criadores locales pidieron auxilio para adquirir melaza y pozos; solo el 2 por ciento cuenta con sistema de riego; el agotamiento de recursos naturales obliga a medidas costosas / Luis Enrique Cauich

Pedro Cab enfatizó que en estos momentos la escasez de suministros básicos es una realidad patente que no admite esperas. Identificó como prioridades absolutas la entrega de suplementos procesados, melaza y pastos de corte, elementos vitales para compensar la falta de forraje verde en los predios áridos.

La logística de nutrición se volvió el principal desafío diario, desplazando cualquier otra labor de mejora en las unidades de producción para centrarse exclusivamente en la provisión de elementos mínimos para los semovientes.

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La problemática estructural también fue expuesta por Olegario Balam, quien sostuvo que más allá del auxilio inmediato, se requieren soluciones de fondo para romper el ciclo de dependencia del clima. El ganadero solicitó subsidios directos y la creación de proyectos destinados a la perforación de pozos y la instalación de sistemas de riego.

La estadística que presentó es preocupante: de un padrón superior a los 200 socios en la zona, apenas el dos por ciento cuenta con infraestructura hídrica adecuada, lo que deja al 98 por ciento restante a merced total de las nubes.

Los productores reiteran que el rubro se encuentra en un punto de quiebre. Sin un programa integral que combine el suministro de emergencia con una inversión profunda en tecnología, el futuro de la actividad local es incierto. Esperan que este llamado sirva para activar los mecanismos del Gobierno del Estado y la federación, considerando que el reloj corre en contra de la salud animal y de la estabilidad económica de toda la Región afectada por esta prolongada aridez.