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Quintana Roo / Riviera Maya

Volqueteros provocan caos vial en la carretera Cancún-Playa del Carmen durante protesta

Los transportistas recorrieron la carretera federal 307 para exigir mejores tarifas y mayor participación en las obras de la Sedena en Quintana Roo.

Por Erick Díaz

16 de jul de 2026

1 min

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Volqueteros provocan caos vial en la carretera Cancún-Playa del Carmen durante protesta
Volqueteros provocan caos vial en la carretera Cancún-Playa del Carmen durante protesta / Erick Díaz

Tráfico intenso generó una manifestación de varias unidades de volquetes sobre la carretera federal 307 en el tramo Cancún-Playa del Carmen.

Los volqueteros salieron de la ciudad sobre la avenida Kabah para después seguir sobre la Colosio, generando bastante tráfico sobre la carretera en dirección a Puerto Morelos y Playa del Carmen.

Con lonas en algunas unidades exigiendo mejoras en las tarifas y mayor inclusión en las obras que realicen su mayoría la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) en Quintana Roo.

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