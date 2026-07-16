Volqueteros provocan caos vial en la carretera Cancún-Playa del Carmen durante protesta

Tráfico intenso generó una manifestación de varias unidades de volquetes sobre la carretera federal 307 en el tramo Cancún-Playa del Carmen.

Los volqueteros salieron de la ciudad sobre la avenida Kabah para después seguir sobre la Colosio, generando bastante tráfico sobre la carretera en dirección a Puerto Morelos y Playa del Carmen.

Con lonas en algunas unidades exigiendo mejoras en las tarifas y mayor inclusión en las obras que realicen su mayoría la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) en Quintana Roo.